Hilfe aus Bad Sachsa: Notstromaggregate für die Ukraine

Bad Sachsa. Wirtschaft, Politik und Vereine helfen. Die Geräte aus Bad Sachsa werden in der Stadt Dubno für Wärmeinseln sowie zum Aufwärmen von Essen genutzt.

Dank der großzügigen Spenden der örtlichen Politik und Wirtschaft Bad Sachsas und dem DRK Steina konnten am insgesamt fünf Notstromaggregate in der polnischen Stadt Czerwionka-Leszczyny an den Bürgermeister der ukrainischen Stadt Dubno, Vasil Antonyuk, übergeben werden.

Infrastruktur wieder herstellen

Es handelte sich dabei um vier neue Geräte im Wert von rund 3.300 Euro und ein gebrauchtes Gerät. Die Stadt Dubno hat, durch den Krieg und die Zerstörung der vorhandenen Infrastruktur, nur zeitweise eine funktionierende Stromversorgung. Die Geräte sollen „Wärmeinseln“ für die Einwohner beheizen und Essen aufwärmen. „Als der Hilferuf kam, war uns klar, dass wir helfen“, waren sich alle Beteiligten einig.

„Die Anschaffung der Geräte gestaltete sich schwierig, da diese entweder nicht lieferbar oder die Preise übermäßig stark gestiegen waren. So sprang das ,Lokal 73’ kurzfristig ein und übernahm die fehlende Differenz für die Anschaffung des vierten Gerätes“, erklärt Bad Sachsas Bürgermeister, Daniel Quade.

Stadt Bad Sachsa organisiert weiterhin Hilfstransporte

Er weist darauf hin: Auch weiterhin kann für die Versorgung der Bevölkerung direkt in Dubno auf das Konto der Stadt Bad Sachsa gespendet werden. „Wir kümmern uns um den Transport der Hilfsgüter dorthin“, so Quade.

Die Spender sind der DRK Steina, der FDP-Ortsverband Südharz (Bad Sachsa und Bad Lauterberg), Lokal 73 (Bad Lauterberg), die Oelkers Betriebe OHG, der Schlüsseldienst Dirk Schäfer und der SPD-Ortsverein Bad Sachsa. Die Transportkosten wurden von Grzegorz Muras Haus- und Grundstückspflege und dem Bauamtsleiter Gerhard Grundei übernommen.

Die Kontonummer für Spenden lautet DE97 2635 1015 0000 0005 05. Als Verwendungszweck sollte „Spende für die Ukraine“ angegeben werden.

