Bad Sachsa. ADAC und Dehoga zertifizieren ein Hotel in Bad Sachsa als motorradfreundlich.

Tourismus Bad Sachsa: In diesem Hotel sind Biker besonders willkommen

Die Planungen für Motorradtouren im Jahr 2023 laufen vielerorts auf Hochtouren. Harz, Weserbergland und auch der Deister: Niedersachsen ist für Motorrad-Liebhaber ein Ausflugshighlight und bietet so einige touristische Hingucker. Dabei sind durchgängige Öffnungszeiten während der Motorradsaison, ein überdachter und diebstahlsicherer Stellplatz, eine Trockenmöglichkeit für nasse Monturen sowie Speisen im Hotelbetrieb wichtige Kriterien, nach denen Biker:innen ein Hotel auswählen.

Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und der Dehoga Niedersachsen bieten dafür eine eigene Orientierungshilfe: Mit dem Zertifikat „motorradfreundlicher Hotelbetrieb“ zeichnen sie Unterkünfte aus, die für eine Ausfahrt besonders geeignet sind und den Fahrer:innen zahlreiche Vorteile bieten.

Als eben ein solches, motorradfreundliches Hotel wurde jetzt Göbel’s Vital Hotel in Bad Sachsa zertifiziert. Thomas Mohr, Koordinator Touristik des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, überreichte die Urkunde und das offizielle Zertifizierungsschild an den Hoteldirektor Maik Böttger sowie Doreen Malleskat, Empfangsleiterin des Hotels.

Was macht ein Hotel motorradfreundlich?

„Das Göbel’s Vital Hotel ist im Motorradtourismus bereits sehr aktiv. Neben hohem Komfort für die Zielgruppe, großer Gastfreundlichkeit und Tourenvorschlägen bietet das Hotel in diesem Jahr zwei eigene Ausfahrten an. Die Termine sind der 1. bis 4. Juni und der 8. bis 11. Juni“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von ADAC und Dehoga.

Kriterien für die Auszeichnung von ADAC und Dehoga sind unter anderem kurzfristige Buchungsmöglichkeiten für eine Nacht, Werkzeug und Pflegematerial oder Informationsmaterial für Biker. Die Hotelbetriebe müssen insgesamt 20 Mindestanforderungen erfüllen sowie mindestens sechs von 17 zusätzlichen Leistungen bieten.

