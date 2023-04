Wieda. So soll die Sperrung in der Formergasse in Wieda auch ohne Sanierung aufgehoben werden.

Südharz In Wieda wird angepackt: Die Aktionen stehen an

In der letzten Ortsrats-Sitzung hat die CDU-Fraktion des Ortsrates Wieda ein ganzes Bündel an Aktivitäten zur Verschönerung unseres Dorfes sowie zum Zusammenhalt unserer Gemeinschaft eingebracht. Dafür werden Helfer und Mitstreiter gesucht. Wir freuen uns auf ihre Unterstützung.

Aktiv mitarbeiten und spenden

An insgesamt drei Terminen, jeweils Samstag: 22. April, 3. Juni und 19. August, sollen mit freiwilligen Helfern Teile unseres Dorfes verschönert und instand gesetzt werden. Begonnen wird am Samstag, 22. April, von 9 Uhr bis 13 Uhr, mit der Formergasse. Dieser Fußweg zwischen Käseberg und Mitteldorf ist zur Zeit gesperrt. Die Gemeinde plant die grundlegende Sanierung, die aber voraussichtlich frühestens Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres vorgenommen wird. Der Ortsrat möchte diesen wichtigen Verbindungsweg sofort freigeben und reparieren. Treffpunkt für alle Helfer ist am Samstag, 22. April ab 9 Uhr am Wendehammer der Straße „Im Schulholz“.

Für dieses Projekt werden auch Spenden benötigt (Einkauf von Zäunen und Bodenbelag). Spenden dafür werden im Cafe Wiedatal angenommen oder können auf die Bankverbindung von Pro Wieda überwiesen werden. Die IBAN lautet DE36 2789 3359 0060 3556 60. Als Verwendungszweck geben sie bitte Formergasse an.

Informieren und Mitreden

Am 5. Mai, ab 19 Uhr, lädt die CDU-Fraktion des Ortsrates Wieda zum Bürgergespräch ins Hotel Zur Post ein. An dem Abend informiert der Ortsrat über aktuelle Themen und stellt sich gerne den Hinweisen von Bürgern.

Gemeinsam feiern

Aber auch eine zünftige Party soll gefeiert werden. Am Samstag, 20. Mai, geht es um 16 Uhr auf dem Grillplatz in Wieda los.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Einwohner und Gäste. Die vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten in unserem Dorf sollen gewürdigt werden. Besonders wichtig kann sie aber für neue Bürger in Wieda werden. Der Abend beginnt mit Blasmusik. Um 18 Uhr stellen sich auf der Bühne die Vereine unseres Dorfes vor. So soll allen, die es vielleicht noch nicht wissen, die gesamte Vielfalt unserer Dorfgemeinschaft näher gebracht werden.

Abgeschlossen wird der Abend mit flotter Musik von den Lucky Lips bei Gesprächen und leckerem vom Grill.

