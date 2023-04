Gummistiefel hängen in einer Kindertageseinrichtung an einer Wand. Auch im Kindergarten in Zorge sind deutlich mehr Schuhe zu finden. Wegen baulicher Mängel am eigenen Gebäude, musste der Kindergarten aus Wieda dort mit einziehen. Um mehr Raum zu haben, unternimmt Wieda nun Ausflüge nach Bad Sachsa.