Vorsicht, giftig: Anti-Giftköder-Seminar für Hunde in Wieda

Es ist ein Alptraum für jeden Hundehalter: Gerade ging es beim Spaziergang noch über eine Wiese und dann nimmt der Hund plötzlich etwas auf, was er nicht soll. Der Hund kaut sehr genüsslich auf dem Gefundenen herum und gibt es auch mit „Aus“ oder „Pfui“ nicht wieder her. Nicht immer ist es unproblematisch, was er da zu sich genommen hat. Denn auch wenn der Hund als bester Freund des Menschen gilt, ist doch nicht jeder Mensch den Tieren freundlich gesonnen. Immer wieder kommt es vor, dass Hundehasser bewusst Giftköder auslegen, um die Tiere zu verletzen. Aber auch achtlos weggeworfener Müll oder Essensreste können für Hunde zum Verhängnis werden. Der Hundesportverein Wieda will hier die Tierhalter auf den Ernstfall vorbereiten, die Verantwortlichen bieten ab dem 22. April erneut ein sogenanntes Anti-Giftköder-Seminar an.

Anmeldungen für das Anti-Giftköder-Seminar sind noch möglich

Anmeldungen für das Anti-Giftköder-Seminar sind noch bis 21. April möglich. Das Training und die Sensibilisierung für Hund und Halter sind nützlich für den Alltag mit Hund, da es generell wünschenswert ist, dass die Fellnasen nichts am Wegesrand aufnehmen. Hierbei muss es sich natürlich nicht zwangsläufig um Giftköder handeln, wobei trotzdem immer eine Gefährdung für das Tier bestehen kann. Alle Mensch-Hund-Teams sind willkommen – egal ob Nichtmitglieder oder Mitglieder.

Das Seminar findet vom 22. April bis 27. Mai, immer samstags um 14 Uhr statt. Telefonische Anmeldung ist bei bei Susanne Schilde, 05586-456, oder Ingrid Elke Albrecht, 05523-9535628, möglich.

Hundeführerschein wird auch abgenommen

Für den Sachkundenachweis Niedersachsen/Hundeführerschein können sich Interessierte bis zum 30. April bei Susanne Schilde anmelden. Theoretische Prüfung ist am 6. Mai und die praktische Prüfung wird am 26. August stattfinden. Laut dem niedersächsischen Hundegesetz müssen Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Sachkunde seit dem 1. Juli 2013 nachweisen können.

Hundehalterinnen und Hundehalter, die sich nach dem 1. Juli 2011 erstmals einen Hund angeschafft haben und laut Gesetz nicht anderweitig als sachkundig gelten, müssen den Nachweis der Sachkunde über eine theoretische und praktische Prüfung erbringen.

Trainingszeiten und weitere Infos unter: www.hsv-wieda.com