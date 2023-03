Schützen Walkenried: Werner Neutzler gehört zum Ehrenvorstand

Das Jahr 2022 war für die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried ein voller Erfolg: Sie richteten im vergangenen Jahr das Osterfeuer, das Oldtimertreffen, ihr traditionelles Volks- und Schützenfest sowie einen Herbstflohmarkt aus. „Wer hätte gedacht, dass wir weiterhin bestehen bleiben und solche schönen Feste ausrichten können“, bilanziert der 1. Vorsitzender Christian Koblitz im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Auch im laufenden Jahr 2023 würden die Schützinnen und Schützen alles dafür tun, um weiterhin präsent zu bleiben. So findet auch in diesem Jahr am 18. März ein Osterflohmarkt, am 6. und 7. Mai das Oldtimertreffen und natürlich das Schützenfest am zweiten Augustwochenende statt, gab der Vorsitzende einen Ausblick.

Verein vor dem Bankrott gerettet

Der Höhepunkt dieses Abends war jedoch die Aufnahme von Werner Neutzler in den Ehrenvorstand. Christian Koblitz und Sebastian Nebelung wollten ihm damit für seine langjährige Treue und sein Engagement im Verein danken. So hat er nämlich auch als Schatzmeister den Verein vorm Bankrott gerettet und allerlei andere Arbeiten geleistet. „Wenn etwas ansteht ist Werner immer da, ich wollte ihm unbedingt danken und ich habe das als besten Weg empfunden“ so der 1. Vorsitzende Christian Koblitz .

Zusammenhalt in guten und schlechten Zeiten

Der Verein halte in guten wie in schlechten Zeiten zusammen und das soll auch in Zukunft so bleiben. So stehen in diesem Jahr auch wieder einige Arbeitseinsätze auf dem Plan. „Die Termine zu unseren Arbeitseinsätzen werden zeitnah bekannt gegeben“, sagt Koblitz.

Zum Ende der Versammlung ehrte der Schießsportleiter Alexander Werges ferner alle verdienten Vereinsmeister.

Die Vereinsmeister 2022 (nur Erstplatzierte):

Luftpistole Offene Klasse: 1. Christian Koblitz (294 Ring), Luftgewehr Auflage: Senioren 0: 1. Stefan Lierath, Senioren Iw: 1. Ina Schmidt, Senioren III: 1. Eckhard Schmidt; Luftgewehr Freihand: Herren I: 1. Alexander Werges, Herren IV: 1. Eckhardt Schmidt, Jugend: 1. Luca Kratzer; KK-Auflage: Herren I: 1. Alexander Werges, Damen I: 1. Isabel Nebelung, Senioren O: 1. Sebastian Mielke, Senioren Ow: 1. Cornelia WernerHammer, Senioren I: 1. Dirk Reimann, Senioren Iw: 1. Ina Schimdt, Senioren IIw Patricia Mielke, Senioren III: Werner Mielke, Senioren V: 1. Werner Neutzler.

