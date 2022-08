Walkenried zelebriert sein Schützenfest

Walkenried. Bei Sommerhitze feiert die Schützengesellschaft Walkenried einen fulminanten Abschluss der Festsaison 2022. So verläuft das bunte Treiben

Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen, bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes.

Im Jahr 2020 gab es aufgrund der Corona-Pandemie die komplette Absage, im Jahr 2021 eine „Light“-Version – an diesem Wochenende konnten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried gemeinsam mit Einwohnern und Gästen ihr beliebtes Schützen- und Volksfest feiern. Und eines steht fest: egal ob auf dem Festplatz oben auf dem Kupferberg oder aber im Klosterort verteilt: Alle hatten großen Spaß dabei, gemeinsam zu feiern und auch die Traditionen zu pflegen. Insofern bildet die Feier auch einen mehr als würdigen Abschluss der Saison der Schützenfeste im Altkreis Osterode.

Viele Teilnehmer beim Umzug

Mit am deutlichsten zu sehen war die Freude, die Traditionsveranstaltung wieder abhalten zu dürfen, beim großen Festumzug. Nicht nur, dass die Gastgeber dazu Abordnungen vieler Vereine aus dem Ort selbst begrüßen konnten, auch befreundete Schützenvereine bzw. Abordnungen von Vereinen aus den Nachbarorten im Südharz waren gern nach Walkenried gekommen. Ob TV Friesen, VfB Südharz, der Tennis-Club oder aber die Freiwillige Feuerwehr, sie alle nahmen gern am Umzug teil, wie auch Schützengesellschaften aus Wieda, Zorge oder Bad Sachsa.

Lesen Sie auch: Schützenhaus erstrahlt in neuem Glanz

Fehlen durfte auch nicht die DLRG-Ortsgruppe mit ihrem Boot und den Wasserpistolen. Bei 28 Grad Celsius kam die kleine Abkühlung den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerade recht, allen voran dem Erwesbär. Dieser zog mit seinem Gefolge nicht nur beim Umzug, sondern gleich mehrfach während des Festreigens durch den Ort, eine gelebte und gepflegte Tradition, die gut ankam.

Mit Wasser versorgt

Gleiches galt – betrachtet man wieder den Umzug, auch für die kleine Versorgungsstation, die vor EP:Petzold aufgebaut war. Die Becher mit Mineralwasser fanden reißenden Absatz, denn die Umzugsroute in Walkenried ist nicht nur lang, sondern vor allem das letzte Stück hinauf zum Kupferberg eine Herausforderung.

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Mit dem traditionellen Fackelumzug, der musikalisch vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr umrahmt wird, starten die Mitglieder der Schützengesellschaft Walkenried offiziell ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfeste. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK



Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bildergalerie- Schützenfest in Walkenried Der große Festumzug, an dem zahlreiche örtliche Vereine und Verbände sowie Vereine aus den Nachbarorten teilnehmen bildet einen der Höhepunkte des Walkenrieder Schützenfestes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Oben auf dem Festplatz wurde ebenfalls ausgelassen gefeiert, allen voran gaben die teilnehmenden Musikzüge um den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried oder aber der Fanfarenzug Neuhof noch ein Platzkonzert. Im Schützenhaus wurde während aller drei Tage bis in die Nacht hinein gefeiert. Aber auch an den Fahrgeschäften wie dem Autoscooter hatten Einwohner und Gäste ihren Spaß.

Lesen Sie auch: Spenden retten die Schützengesellschaft

Wichtig war es aber auch, nach dieser langen Zeit die Traditionen wieder einmal pflegen zu können. So erfolgte der Auftakt in bekannter Art und Weise mit dem Fackelumzug der Mitglieder der Schützengesellschaft und der Kranzniederlegung am Ehrenmal. Und bei dieser wie anderen Aktionen wohnten auch viele Einwohnerinnen und Einwohner bei.

Ein Bericht über die Proklamation der neuen Walkenrieder Würdenträger folgt.