Taskforce soll Harz Guss Zorge bei Energiewende helfen

Zorge. Zukunftskonferenz für Südniedersachsen: So wollen Politik, Verwaltung und Energieversorger den Transformationsprozess der Wirtschaft gestalten.

Einen Einblick in den Schmelzvorgang bot Harz Guss Zorge im Jahr 2022 bei der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Gießere.

Die Gießerei Harz Guss Zorge muss und will ihre Schmelzöfen von Kohle auf Strom umzustellen, um klimafreundlicher zu werden, um drohende hohe CO2-Abgaben zu vermeiden, somit konkurrenzfähig zu bleiben – und um die knapp 500 Arbeitsplätze vor Ort langfristig zu sichern. Doch um die Schmelzöfen statt mit Kohle mit Strom zu betreiben, fehlt aktuell eine Hochspannungsleitung – und die Kosten für diese kann das Unternehmen nicht tragen.

Lesen Sie auch: Energiekrise wird Wirtschaft im Harz radikal umgestalten

Die Unternehmensleitung hat in den vergangenen Jahren immer wieder Orts-, Landes- und Bundespolitiker eingeladen, um für das Problem zu sensibilisieren – und nun scheint erneut Bewegung in das Thema zu kommen.

Fördermittel für Infrastruktur

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt konnte sich bei mehreren Besuchen des Unternehmens in der Georgsmarienhütte ein Bild von der Situation vor Ort in Zorge machen. Die Anbindung des Unternehmens an ein leistungsfähiges Stromnetz war ein wichtiges zentrales Anliegen bei den Betriebsbesuchen.

Lesen Sie auch: So planen Bad Sachsa und Walkenried ihren Weg aus der Energiekrise

Bereits im vergangenen Jahr hatte zudem die niedersächsische Landesregierung Fördermittel für die bessere Infrastruktur zur Anbindung des Unternehmens in Aussicht gestellt. Das Investitionsvolumen des Unternehmens beläuft sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Minister beruft Konferenz ein

Bei ihrem letzten Besuch haben die Bundestagsabgeordneten Frauke Heiligenstadt und Bernd Westphal (wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion) eine Zukunftskonferenz für alle Akteure in der südniedersächsischen Harzregion angeregt.

Lesen Sie auch: Harz Guss plant Solarparks auf dem Acker

Nicht nur das Unternehmen Harz Guss Zorge, sondern auch weitere Unternehmen in der Region werden zukünftig einen erhöhten Strombedarf haben. Das gesamte Leitungsnetz müsste entsprechend angepasst werden. Notwendige Investitionen des Energieversorgers sind in diesem Rahmen genauso zu besprechen wie die Planungen der Kommunen Bad Sachsa und Walkenried für die Ausweisung von Flächen für größere Photovoltaikanlagen.

Akteure zusammenbringen

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hat diese Anregungen für eine Zukunftskonferenz aufgegriffen und am 15. Februar diese mit allen beteiligten Akteuren durchgeführt.

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie- Harz Guss Zorge feiert Jubiläum und Sommerfest Das 150-jährige Bestehen feiert die Belegschaft der Gießerei Harz Guss Zorge kombiniert mit einem Sommer- und Familienfest für Mitarbeitende und Gäste. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Transformationsprozess in der südniedersächsischen Harzregion könne nur gemeinsam vorangebracht werden, teilt Frauke Heiligenstadt in einer Pressemitteilung im Nachgang zu der Aktion mit. „Hier gilt es, alle Akteure an einen Tisch zu bringen und die möglichen Schritte gemeinsam zu vereinbaren. Ich bin sehr froh, dass der Wirtschaftsminister die Federführung für diese erste Zukunftskonferenz übernommen hat“, betont die SPD-Bundestagsabgeordnete.

Lesen Sie auch: Einblick in die Welt von heißem Metall erhalten

Die Ergebnisse der Zukunftskonferenz seien vielversprechend. Es wurde vereinbart, dass im Rahmen einer kleineren Arbeitsgruppe die beteiligten Unternehmen, die Kommunen und der Energieversorger gemeinsam mit den Vertretern der Landesregierung und des Landkreises Göttingen ausloten, „welche weiteren Schritte notwendig sind, um möglichst zügig eine gute Stromversorgung in der Region sicherzustellen und gleichzeitig die beabsichtigten Planungen für die regenerative Energieerzeugung voranzubringen“, heißt es weiter in der Stellungnahme.

„Signal für die Region“

Der Minister habe in Aussicht gestellt, dass die Transformation in dieser Region im Rahmen der „Taskforce Energiewende“ des Landes Niedersachsen ein wichtiges Projekt sein könne.

Der SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis 12 Göttingen/Harz, Alexander Saade, nahm ebenfalls an dem Gespräch teil. „Die Ergebnisse dieses Gesprächs sind ein wichtiges Signal für unsere Region. Wir brauchen die notwendige Infrastruktur, um auch weiterhin zukunftsfähig zu bleiben, klimaneutral produzieren und um Arbeitsplätze im Harz erhalten zu können“, fasst er seine Eindrücke zusammen.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, die Region durch das Land Niedersachsen gut zu unterstützen. Wir werden auf Bundesebene ebenfalls diese Themen, wie zum Beispiel die Frage der Umlage von Investitionen im Rahmen von Netzentgelten, thematisieren. Der Transformationsprozess kann nur gelingen, wenn alle Akteure gemeinsam an einem Strang ziehen. Dies ist im Rahmen der Zukunftskonferenz gelungen. Es ist gut, dass es hier weiter vorangeht“, erklärt die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 52 – Goslar – Northeim – Osterode, Frauke Heiligenstadt, abschließend zur Konferenz.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!