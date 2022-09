Ein Jahr Probenarbeit: Päda-Schüler geben ihr erstes Konzert

Bad Sachsa. Die neue Bläserklasse des Bad Sachsaer Gymnasiums tritt erstmals öffentlich auf. Das erwartet die Musikfreunde beim Konzert am 1. Oktober

Am Samstag, 1. Oktober, findet um 16 Uhr in der Aula des Gymnasiums Pädagogium ein kleines Konzert der aktuellen Bläserklasse statt. Der siebte Durchgang der Bläserklasse startete im September 2021 bei Null. Und nun nach einem Jahr intensiver Probenarbeit kann die Bläserklasse erstmals ein eigenes Konzert geben.

Lesen Sie auch: So wird das Päda als Schule der Zukunft geplant

Für den letzten Schliff wird dazu am Samstagvormittag intensiv in Tutti- und Einzelproben geprobt. Dazu bilden Mitglieder der Pädabigband die jugendlichen Lehrkräfte für die Nachwuchsmusiker:innen der Bläserklasse. Die Besetzung ist schon nahe an der Bigband dran: Flöte, Klarinette, Saxophone, Trompeten, Posaune, Klavier, Bass, Gitarre und Schlagzeug.

Zu hören sein werden unter anderem Sakura, Sakura, Banana Boat Song und Fluch der Karibik. Der Eintritt ist frei.