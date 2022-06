Bigband des Pädagogiums Bad Sachsa feiert 15. Geburtstag

Die Bigband des Gymnasiums Pädagogium wird 15 Jahre alt. Das wird mit einem besonderen Konzert am 5. Juni ab 15 Uhr im Kursaal gefeiert: ehemalige Bigbandmitglieder bilden eine Bigband und die aktuellen Bigbandmitglieder bilden eine Bigband – und als Höhepunkt spielen dann alle zusammen.

Band wird im Jahr 2007 gegründet

Im Jahr 2007 gründete Musiklehrer Hans Christian Metzger im Pädagogium die Pädabigband. Eine Formation, in der Saxophone, Trompeten, Posaunen und Rhythmusgruppe (Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug) standardmäßig dazugehören, aber aktuell auch Flöten, Klarinetten, Mallets und eine Tuba mitspielen und immer wieder auch Solosängerinnen dabei sind.

Die Päda-Bigband ist inzwischen in der Region ein Begriff, sie spielte unter anderem schon in Bad Lauterberg, Herzberg, Osterode, Nordhausen, Göttingen und Braunschweig und gewann 2012 den Schulorchester-Contest in Göttingen.

130 Auftritte bislang gespielt

In den 15 Jahren haben insgesamt mehr als 135 Schülerinnen und Schüler bei etwa 130 Auftritten mitgespielt. Im Jubiläumskonzert werden Jazz-Klassiker wie „St. Louis Blues“ oder „Tequila“, und viel bekannte Filmmusik wie „Eye of the Tiger“, „Skyfall“ und ein „Star Wars Medley“ zu hören sein. Das Konzert an Pfingsten ist das erste seit der Coronapandemie, das im Kursaal mit Publikum stattfinden kann.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.