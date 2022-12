50 Jahre Förderkreis Kloster Walkenried: Das ist geplant

Es ist das touristische Alleinstellungsmerkmal im Südharz: das ehemalige Zisterzienserkloster Walkenried inklusive Museum. Der Förderkreis Kloster Walkenried hat es sich vor 50 Jahren zur Aufgabe gemacht, Leben in das Gebäude zu bringen und gleichermaßen die Kultur im Südharz zu fördern. Neben den Bemühungen um die Erhaltung des Baudenkmals standen in den vergangenen Jahrzehnten die Unterstützung der bundesweit bekannten Kreuzgangkonzerte und des Zisterziensermuseums im Vordergrund. Am Freitag, dem 20. Januar 2023, soll das 50-jährige Bestehen des Vereins, vor allem aber dessen Bemühungen gefeiert werden.

Prominente Gäste werden erwartet

Für die Festveranstaltung freuen sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Wolfgang Asche darüber, dass unter anderem Vertreter der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, der Weltkulturerbe-Stiftung oder auch des Landkreises Göttingen zu dem Festakt erwartet werden. Den Festvortrag unter dem Titel „Die Bedeutung des Klosters Walkenried“ wird an diesem Tag Prof. Dr. Axel Saipa halten. Aber die Festveranstaltung mit geladenen Gästen soll nur eine von vielen Programmpunkten im Jubiläumsjahr sein. Darauf hatten sich die Mitglieder des Förderkreises bei der Jahreshauptversammlung geeinigt.

Die Vorstandswahlen in diesem Jahr ergaben auch keine Überraschungen. Wolfgang Asche wurde einstimmig als 1. Vorsitzender wiedergewählt, ebenso sein Vertreter Pfarrer Heiner Reinhard, Iris Seeber als Schatzmeisterin und Wilfrid Ristau als geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Weitere Vorstandsmitglieder sind Wolfgang Probst, Klaus Liebing und Walkenrieds Gemeindebürgermeister Lars Deiters. Als Beisitzer wurde Thomas Krause in den Vorstand gewählt.

Bronzemodell soll erstellt werden

Für dieses Jahr hatte die Mitgliederversammlung zudem beschlossen, die Anfertigung und die Aufstellung eines Bronzemodells des Klosters Walkenried finanziell zu unterstützen. Dieses Modell wird unter Federführung des Zisterziensermuseums und der Gemeinde Walkenried als Tastmodell erstellt und soll vor dem Westportal der Klosterruine aufgestellt werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass das Modell des Klosters bereits im Frühjahr 2023 aufgestellt und eingeweiht werden kann.

Im Rahmen der jährlichen Unterstützung der Kreuzgangkonzerte wurde in diesem Jahr das Konzert des Braunschweigischen Staatsorchesters unterstützt. „Besonders erfreulich war, dass das Konzert trotz widriger Witterung ausverkauft war“, erklärt der Vorsitzende.