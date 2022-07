Jugendwehren Bad Sachsa und Neuhof helfen dem Stadtwald

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren Bad Sachsa und Neuhof helfen bei vielen Aktionen mit - so auch bei der Gießaktion für den Stadtwald. Die jungen Brandschützer und ihre Betreuer rund um Stadtjugendfeuerwehrwart Jonas Kurth gossen dabei die Setzlinge, welche zuletzt im Stadtwald eingebracht wurden.

Ein Eis als Belohnung

Zusammen mit vielen anderen Helfern wurden tausende Liter Wasser ausgebracht, der Stadtbrandmeister Stefan Keil gab nach getaner Arbeit noch ein Eis für die Jugendlichen aus.

Kinder und Jugendliche, welche Interesse an einer Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr haben können sich bei Stadtjugendwart Jonas Kurth oder seiner Stellvertreterin Sybille Engelmann, sowie in den Ortsfeuerwehren melden. Ein Teilnahme an einem Schnupperdienst ist jederzeit möglich.

Auch beim Ferienpass der Stadt Bad Sachsa ist eine Aktion der Stadtjugendfeuerwehr geplant. Sie findet am 30. Juli ab 11 Uhr am Gerätehaus Bad Sachsa/Neuhof statt.