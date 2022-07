„Freut Euch in Bad Sachsa, es ist wieder Schützenfest“

Die Böllerschützen werden mit Salutschüssen das Volksfest in Bad Sachsa am 15. Juli mit eröffnen.

„Freut Euch, es ist Schützenfest“ – dies ist stets der erste Satz von Schützenmeister Lutz Hasselkus, wenn er die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa beim ersten Antreten zum Auftakt des Volksfestes begrüßt. So wird er es auch am 15. Juli tun – und nie war es für ihn wohl schöner diese Sätze zu sagen, nie waren sie ehrlicher gemeint als beim Auftakt des 189. Volks- und Schützenfestes an diesem Wochenende vom 15. bis 17. Juli.

Zwei Jahre lang musste die Traditionsveranstaltung aufgrund der Auswirkungen und Auflagen im Rahmen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Umso mehr freut sich der Vorsitzende daher, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, wieder mit Vereinsmitgliedern, den Einwohnerinnen und Einwohnern Bad Sachsas und Gästen Traditionen zu pflegen, zusammenzukommen, „einfach für einige Zeit Spaß zu haben nach harten Zeiten, die hinter uns liegen – und die uns beim Blick auf die Lage in der Welt wohl noch bevorstehen.“

Für die Zukunft geböllert

Dabei war die Schützengesellschaft trotzt der Zwangspause bei ihrem Fest nie ganz weg. Sowohl im Jahr 2020 und auch 2021 wurden Kränze am Ehrenmal niedergelegt und auch Salutschüsse durch die Böllerschützen abgegeben. „Wir sind hier“ lautete stets das Motto – und am Wochenende soll drei Tage lang bei einer Party in Rot und Weiß dies in großem, bekannten Rahmen verdeutlicht werden. Und es passt da auch, dass beim ersten Antreten um 19 Uhr vor dem „Saxa“ in der unteren Marktstraße wieder die Böllerschützen den ersten Salut geben werden, lautstark damit bestätigen, dass die Schützengesellschaft Bad Sachsa hier ist.

Bildergalerie- Bad Sachsaer Schützen pflegen ihre Traditonen Bildergalerie- Bad Sachsaer Schützen pflegen ihre Traditonen Das reguläre Schützenfest in Bad Sachsa konnte Corona-bedingt nicht stattfinden. Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa legten aber dennoch einen Kranz am Ehrenmal nieder und ließen Salut schießen. Foto: Thorsten Berthold / HK

Aber neben den Aktionen wird es auch wieder Neuerungen geben, darunter gar eine Überraschung beim Festumzug am 17. Juli, „die für Bad Sachsa und die Region einzigartig ist“, erläutert Lutz Hasselkus. Zwei Jahre lang hat er diese bereits geplant, musste aber immer wieder warten wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Ich denke man wird darüber reden und sich freuen“, erklärt der Vorsitzende lachend.

Kompletter Festplatz im Angebot

Froh ist der gesamte Vorstand der Bad Sachsaer Schützengesellschaft darüber, auch wieder einen kompletten, gut bestückten Festplatz anbieten zu können. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn gerade die Schausteller haben harte Zeiten hinter sich.“ Bewirtet werden die Gäste zudem vom neuen Festwirt Daniel Tippe. Und dieser bringt sich gleich bestens ein, wie der Vorsitzende erläutert.

Am Samstagnachmittag, 16. Juli, bitten die Schützen alle kleinen Besucher erstmals wieder zum Kinderfest, während die Erwachsenen Kaffee und Kuchen genießen dürfen. „Das Programm mit Zaubershow, Kinderschminken, Ballonmodellage und anderem hat der Festwirt zusammengestellt, das hat gut bei der Organisation geklappt, das Programm ist wirklich gut.“

Bekannte DJs legen auf

Für die, die gern Party machen bietet das Schützen- und Volksfest in Bad Sachsa ebenfalls beste Möglichkeiten: Am Freitag legt DJ Airbeck auf und am Samstag kommt DJ Thomas, bekannt als Ex-Resident-DJ vom Mega-Park Mallorca. Das dürfte die jungen Menschen in die Festhalle locken.

Aber natürlich sollen auch wieder die Traditionen der Schützen in gebührendem Maß während der drei Tage gepflegt werden, allen voran mit einer Aktion, die im gesamten Südharz nur in Bad Sachsa angeboten wird: dem Großen Zapfenstreich. Dieser wird am 15. Juli ab 22.15 Uhr auf dem Schützenplatz abgehalten und ist stets einer der Höhepunkte des Festes.

Ebenso wichtig ist das Schützenfrühstück am 16. Juli ab 10.30 Uhr in der Schützenhalle. Untermalt durch Musik der Kapelle „Harzaranka“ wird gemeinsam gegessen und getrunken und zudem verdiente Mitglieder geehrt.

Großer Festumzug durch den Ort

Am letzten Festtag, dem 17. Juli, stehen zwei Programmpunkte im Fokus: Ab 13 Uhr setzt sich der große Festumzug durch die Stadt in Richtung Festplatz am Ostertal in Bewegung, wobei am Rathaus die Majestäten und Würdenträger, sowie die Ehrengruppe in den Zug aufgenommen werden. Beim zweiten Vorbeimarsch des Zuges am Rathaus werden die verschiedenen teilnehmenden Vereine und Gruppierungen namentlich den Zuschauerinnen und Zuschauern vorgestellt.

Um 18.30 Uhr erfolgt auf dem Festplatz dann die Proklamation der neuen Majestäten und im Anschluss die Schlussansprache des Bürgermeisters. Ab 20 Uhr klingt das Fest dann langsam aus.

Gäste sind wichtig

Zum Abschluss stellt Lutz Hasselkus eines aber fest: „Wir haben alles getan im Vorfeld. Nun ist es wichtig, dass die Menschen auch kommen, denn nur dann wird es eben auch ein wirkliches Volksfest“, sagt er und zeigt sich zugleich dankbar für die vielfältige Unterstützung, die es von den Mitgliedern, aber auch Freunden des Vereins, Sponsoren und Institutionen gab. „Das ist nicht selbstverständlich in diesen schwierigen Zeiten“, betont der Schützenmeister. Insofern gilt auch hier der Ausspruch wieder: „Freut Euch, es ist Schützenfest.“

Das Festprogramm:

15. Juli: 19 Uhr: Antreten der Schützen vor dem Restaurant „Saxa“, 19.05 Uhr: Eröffnung des Schützenfestes und Ausmarsch zum Festplatz, 19.15 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal, 20 Uhr: Party in der Festhalle mit „DJ Airbeck“, 22.15 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Festplatz, 22.45 Uhr: Party in der Festhalle;

16. Juli: 10.30 Uhr: Schützenfrühstück und Ehrung verdienter Mitglieder in der Festhalle, 15 Uhr: Kinderfest in der Festhalle, 20.30 Uhr: Party in den Festhallen mit „DJ Thomas, Ex Resident DJ Mega Park Mallorca“;

17. Juli: 12.45 Uhr: Aufstellung des Festumzuges, 13 Uhr: Start Festumzug durch den Ort, 15.30 Uhr: Konzert der Musikzüge in der Festhalle, 18.30 Uhr: Proklamation der Majestäten, Schlussansprache des Bürgermeisters, 20 Uhr: Ausklang des Festes