Ein der Model für den Bierbauchkalender, den Fotograf Sascha Storz in Bad Sachsa erstellt.

Benefiz-Kalender Bad Sachsas Männer, zeigt her eure Bierbäuche

Waschbrettbauch war gestern: in Bad Sachsa und Umgebung werden Männer mit Bierbauch gesucht, für die ein Sixpack eben sechsmal Gerstensaft ist. Als Models möchte der bekannte Sachsaer Fotograf Sascha Storz einen Kalender für den guten Zweck erstellen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der „Facebook-Gruppe Bad Sachsa hilft sich“ hat man dazu auch schon online einen Aufruf für Kandidaten gestartet, doch noch sind nicht alle Plätze vergeben.

Neben den körperlichen Voraussetzungen sollten die interessierten Männer auch eine Portion Humor mitbringen, denn auch die Shootings werden wie die Idee an sich etwas anders ablaufen. Der Bauch, der sonst gern verborgen wird, wird in den Fokus der Aufnahme gerückt, so sollen ganz besondere Bilder entstehen.

Sarkastische Kommentar ist Initialzündung für die Benefizaktion

Entstanden ist die Idee hinter der Aktion spontan. „Eine Influenzerin hat Aktbilder mit ihrem Babybauch veröffentlicht und ich meinte dazu nur sarkastisch: Was ist das Erste, was ich mir überlege, wenn ich schwanger bin? Klar, wie schlage ich daraus Gewinn? Nacktbilder!“, erklärt der Fotograf.

Aus diesem blöden Spruch entsprang dann die Idee Babybauchbilder mit Männern zu machen - und das ganze zusammen mit „Bad Sachsa Hilft sich“ für den guten Zweck. Elke Baldenweck, eine der Administratorinnen der Gruppe, zeigte sich bei Vorstellung der Aktion begeistert und hilft seitdem Männer zu suchen, die einen prächtigen Bierbauch haben. „Ihr Mann war nun auch schon dabei“, führt Sascha Storz lachend aus.

Facebookgruppe hat viel für Bad Sachsa bewegt

Aber so lustig es wirken mag, mit dem Kalender soll Gutes getan werden. Seit der Gründung der Facebookgruppe, hat diese viel in und um Bad Sachsa auf die Beine stellt. Es werden Spenden für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes, für Geflüchtete aus der Ukraine gesammelt, Tombolas organisiert, für Kinder gebastelt und vieles mehr unternommen. Für den Erlös aus dem Kalender ist noch kein direktes Ziel vorgesehen. „Der Gewinn geht komplett in den Spendentopf von Bad Sachsa hilft sich, um regional Gutes zu tun.“

Doch bis dahin ist es noch ein gewisser Weg, denn neben Kandidaten als Kalenderboys – die vorrangig aus Bad Sachsa kommen sollten - sucht Sascha Storz aktuell auch noch nach einer passenden Druckerei für die Aktion. Ihm schwebt ein Preis von 20 Euro und eine freiwillige Spende vor. Nach Abzug der Druckkosten für eine geplante Auflage von 100 Stück kämen somit dann auf ca. 1500 Euro für den guten Zweck zusammen.

Kalender ist für das Jahr 2023 vorgesehen

Erscheinen soll der Kalender voraussichtlich für das Jahr 2023, aber auch ein Endloskalender sei möglich. „Es kommt darauf an, wie schnell wir fertig werden, wann alle Fragen geklärt und Models gefunden sind.“

Wer noch mitmachen möchte bei der Aktion, kann sich bei Sascha Storz direkt melden.