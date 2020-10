Bad Sachsaer haucht 50 Jahre alter Kamera digitales Leben ein

Fotos zu machen ist heute eigentlich kein Problem mehr: Meist mit dem Smartphone wird drauf losgeknipst, um dann bei Instagram & Co. das Bild feingetunt dank verschiedensten Apps und Filtern mit der Welt zu teilen. Und das Beste ist für viele daran: der Speicher ist groß, also auslösen was das Zeug hält. Selbst bei Profi-Fotografen gilt oftmals der Grundsatz „spray and pray“, sinngemäß draufhalten und beten, dass eines der Bilder passt. Für Fotograf Sascha Storz aus Bad Sachsa ist dies keine Option.

So hat er kein modernes Smartphone – und für seine Arbeit nutzt er so oft es nur geht eine Hasselblad 500 C/M, eine analoge Spiegelreflexkamera, die sein bekannter Vater, der Komponist Erich Storz, Anfang der 1970er Jahre gekauft hat. Noch vor dessen Tod übergab der Vater die Kamera an den Sohn, „doch ich war nicht so sehr an ihr interessiert, war auf Canon eingestellt“, gibt Sascha Storz im Gespräch mit unserer Zeitung zu. Doch er ließ sich eines Besseren belehren, lernte die mechanische Technik zu schätzen – und dank neuer Kamerarückwände, die die Firma Hasselblad herstellt, kann er jetzt sogar das Analoge und Digitale, Tradition und Moderne vereinen.

Bilder bei der Mondlandung erstellt

Und mit der Nutzung der 500 C/M ist Storz auch in bester Gesellschaft. Unter anderem nutzten die amerikanischen Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin bei der Mission Apollo 11, der Mondlandung, die Kamera, um ihre weltberühmten Bilder zu machen. Aber auch Modeschöpfer Karl Lagerfeld war ein Fan der Marke und zahlreiche Schallplattencover des Künstlers Storm Thorgerson (Hipgnosis) sind mit einer Hasselblad 500 C entstanden, weil deren quadratisches Bildformat mit dem Cover-Format übereinstimmt.

Das Gehäuse. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Wechsel in die Moderne, den Sascha Storz jetzt mit seiner Kamera vollziehen konnte, war dabei auch extrem kostenintensiv, gelohnt habe es sich aber allemal, wie er betont. So baut die Firma Hasselblad digitale Kamerarückwände, die an die analogen Modelle montiert werden können. Dadurch werden aus analogen Modellen letztlich vollwertige Mittelformat-Digitalkameras.

Gehäuse ist komplett mechanisch

Allerdings ist es eben nur die Rückwand, die modern ist, das Gehäuse an sich bleibt rein mechanisch. „Es gibt sonst nicht mal eine Batterie oder irgendein Kabel, alles ist aber dennoch so gut durchdacht, dass die Kamera auch fünf Jahrzehnte nach ihrem Kauf beste Bilder abliefert“, sagt Storz.

In der täglichen Arbeit seien die Ergebnisse auch nicht das Problem, sondern eher das Vertrauen der Kunden in die alte Technik. „Viele trauen ihr nicht so recht, wundern sich, dass ich überhaupt noch so etwas nutze.“ Die technischen Daten überzeugen dennoch: Die Auflösung liegt bei 50 Megapixeln, 14 Blendenstufen gibt es. „Gerade bei Hochzeits- oder Porträtfotografie ist das echt perfekt.“

Selbst Kollegen sind irritiert

Aber selbst unter Kollegen ist Sascha Storz mit seiner 500 C/M ein Exot. Bestes Beispiel sei ein Shooting auf einer Burg gewesen. Das Model habe sich positioniert und gleich hörte man massenhaft das Auslösen der digitalen Spiegelreflexkameras. Nach zehn Minuten habe mancher schon 400 bis 500 Bilder auf dem Speicherchip gehabt. Storz wartete bei diesem Termin bis alle fertig waren – und auch das Model wollte bereits gehen, als er fragte, ob er noch ein paar Bilder machen könne. Sie bejahte und der Bad Sachsaer wies sie auf ein paar Kleinigkeiten hin, die ihm aufgefallen waren: ein Blatt auf ihrem Schuh, etwas Dreck am Kleid, die Haare waren verrutscht. „Alles Details, die die anderen nicht interessiert hatten. Ich muss mir aber mehr Gedanken machen, allein weil ich immer noch mit Filmen fotografiere und diese nach 12 Bildern immer voll sind. Zudem nutze ich kein Photoshop, dass Bild muss also passen, wenn ich auslöse.“

Preise für die Filme steigen massiv an

Aber auch wenn Storz allein schon den Film aufziehe, gebe es meist von den Nutzern der digitalen Gehäuse irritierte Blicke verbunden mit der Frage, ob er wirklich analog fotografiere.

Ein wirkliches Problem sieht der Bad Sachsaer aktuell bei den Kosten für seine Filme, „denn gerade bei meiner Lieblingsmarke explodieren diese gerade“. Storz nutzt Kodak und das amerikanische Unternehmen ist dank eines Gesetzes aus den Zeiten des Vietnam-Krieges zwangsverpflichtet worden, seine Produktion auf Güter umzustellen, die für die Allgemeinheit benötigt werden: in diesem Fall Desinfektionsmittel.

Mehr zu Sascha Storz:

D&D- „Mit einem Mal ist man wieder 15“

Bad Sachsa bei Nacht bewundern