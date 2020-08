Wieda. Das Problem im Wieda ist der Deutschen Telekom bekannt. Techniker arbeiten an einer Lösung. Wann die erfolgt ist offen.

Kein Anschluss in Wieda: Handyempfang ist gestört

Extrem ruhig ist es für Kunden von T-Mobile in Wieda seit Sonntag, dem 16. August, geworden. Der Grund: der Handyempfang ist nahezu im gesamten Ort komplett ausgefallen. Wie die Deutsche Telekom auf Nachfrage unserer Zeitung am 18. August mitteilt, liegt eine Störung vor. Die Techniker seien bereits informiert und arbeiteten an einer schnellen Behebung des Problems.

Hotlines und mehr bei Störungen

Im Falle einer Störung des Handynetzes kann das Problem bei der Deutschen Telekom unter der kostenlosen Rufnummer 08003302202 gemeldet werden, vom Handy unter der 2202. Auch bei Twitter kann man Probleme als Nachricht an den Account Telekom hilft (@Telekom_hilft) schreiben. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Homepage des Unternehmens unter https://bit.ly/3177KXO.