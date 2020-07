Erneut Auto in Bad Sachsa zerkratzt – bereits das vierte Mal

In Bad Sachsa ist erneut ein Pkw beschädigt worden. Es ist bereits die vierte Tat, so die Polizei in einer Mitteilung. Ob es einen Zusammenhang gibt, stehe noch nicht fest.

Dieses Mal traf es einen in der Straße „Pfaffenberg“ direkt neben dem Schulhof der Grundschule abgestellten Mercedes. Am Vormittag des 14. Juli zerkratzten Unbekannte hier den Lack des Wagens im Bereich des Hecks. Geschätzter Schaden: etwa 2.000 Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise an die ermittelnde Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/952790. jk

Vorherige Vorfälle

Außenspiegel beschädigt, Dach eingedellt, Blenden abgerissen

Bad Sachsa- Autolack zerkratzt und mit Kanaldeckel geworfen