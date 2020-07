Außenspiegel beschädigt, Dach eingedellt, Blenden abgerissen

In der Kirchstraße in Bad Sachsa haben – wie die Polizei jetzt berichtet - Unbekannte am Samstagabend, 4. Juli, scheinbar mutwillig drei Autos beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22.15 Uhr und 23.30 Uhr. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkstreifen am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Poststraße abgestellt.

Die Täter beschädigten in allen drei Fällen die linken Außenspiegel, an einem Pkw wurden zudem die Blenden der Türgriffe an der Fahrerseite abgerissen und das Fahrzeugdach eingedellt.

Nach ersten Schätzungen ist ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523952790 entgegen.