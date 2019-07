Mehrere Fehlalarme im Südharz: Feuerwehren suchen die Brände

Der Feldbrand zwischen Ellrich und Werna am 26. Juli (wir berichteten) beschäftigte aufgrund verschiedener vorheriger Fehlalarmierungen auch die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa.

Zunächst wurden alle vier Ortsfeuerwehren am Freitagnachmittag um kurz nach 16 Uhr zu einem vermeintlichen Flächenbrand in der Ortslage Steina alarmiert, hier hatte ein Anrufer aus Bartolfelde in Richtung Steina eine Rauchentwicklung erkannt. Bei Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge meldete die Leitstelle aus Göttingen zu dem Flächenbrand in Steina weitere unklare Rauchentwicklungen im Bereich des Priorteiches und des Freizeitzentrums in Walkenried, so dass auch die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Walkenried sind alarmiert wurden.

Nachdem nach erster Erkundung in Steina kein Flächenbrand die Einsatzkräfte entdeckt wurde, erkundete man den Bereich der zwei anderen gemeldeten Rauchentwicklungen. Da auch hier keine Flächenbrände entdeckt wurden, musste die starke Rauchentwicklung von einem Freiflächenbrand im Gebiet der Gemeinde Ellrich in Thüringen stammen.

Umgehend unterstützend nun die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Walkenried die Einsatzkräfte im benachbarten Thüringen, während die Kräfte der Stadt Bad Sachsa suchten noch einmal in der Ortslage Steina, da auch dort Rauch und Geruch von Verbranntem in der Luft lagen. Hier konnten Kräfte der Feuerwehr Steina im Eulensteinweg die Rauchentwicklung ausfindig machen. Anwohner verbrannten dort im Garten in einer Feuerschale alte Bretter.

Die Mitglieder der Feuerwehren der Stadt Bad Sachsa konnten somit ihren Einsatz abbrechen und in die Feuerwehrgerätehäuser zurückkehren.

Polizei bittet um Unterstützung

Bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft erreichte den Stadtbrandmeister ein Amtshilfegesuch der Polizei, welche die Zufahrtsstraßen in Walkenried und im Zorger Dreieck nach Ellrich sperrten, ob Kräfte der Ortsfeuerwehren die Beamten der Polizei ablösen könnten. Sofort machten sich jeweils drei Kräfte der Ortsfeuerwehren Neuhof und Tettenborn auf den Weg nach Walkenried und hielten die Straßensperrungen bis 21 Uhr aufrecht.

Insgesamt waren im Stadtgebiet Bad Sachsa 65 Einsatzkräfte der vier Ortsfeuerwehren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.

