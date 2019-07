Feuer auf Feld bei Ellrich ausgebrochen

Der Rauch des Feuers auf einem Feld bei Ellrich, fotografiert gegen 16.30 Uhr aus einem Fenster in Walkenried.

Ellrich. Bei Ellrich steht ein abgeerntetes Feld in Brand. Wehren und Polizeibeamte aus Thüringen und dem Altkreis Osterode sind im Einsatz.

Am Freitagnachmittag geriet bei Ellrich ein abgeerntetes Feld in Brand. Darüber informierten die Polizei in Osterode und Nordhausen auf unsere Nachfrage hin. Das brennende Feld befinde sich im Dreieck zwischen den Orten Ellrich, Sülzhayn und Werna, informierte ein Sprecher der Polizei Nordhausen. Die Thüringer Beamten seien gegen 15.40 Uhr über das Feuer informiert worden.

Wegen des Feuerwehreinsatzes seien außerdem mehrere Straßen gesperrt worden. Mehrere Wehren und Polizeibeamte aus Thüringen und dem Altkreis Osterode seien im Einsatz.

Über den Brand auf dem Feld zwischen Ellrich und Werna wurde die Polizei Nordhausen etwa um 15.40 Uhr informiert. Foto: Diana Schubert

Die Stadtfeuerwehr Ellrich informierte über Facebook: „Aufgrund eines größeren Feldbrandes zwischen Ellrich und Werna bitten wir die Anwohner alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen ab und halten Sie sich nicht längere Zeit in der Wolke auf.“

Der Rauch des Feldbrandes aus Walkenrieder Sicht. Foto: Diana Schubert