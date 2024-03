Bad Lauterberg. Da ihre Familie sich nicht mehr um sie kümmern kann, sucht die sechs Monate alte Pointer-Labrador-Hündin nun ein neues liebevolles Zuhause.

Bildschöner Hauptgewinn: Pointer-Labbimix Kiwi ist eine aufgeweckte junge Hündin. Nun fehlt zum Glück nur ihre passende, tierliebe und aktiveFamilie. Was Interessierte über Kiwi wissen müssen - und wo sie sie kennenlernen können.

Tierärztin Dr. Tanja Barke schwärmt nahezu von der jungen Hündin: Sie beschreibt das Hundemädchen als intelligent und sehr lieb zu allen Menschen. Mit den anderen Hunden - und auch Katzen - ihrer derzeitigen Pflegefamilie versteht sich Kiwi wunderbar und trägt zum harmonischen Familienleben bei. Doch nicht nur das: Auch als Praxishund-Praktikantin hat Kiwi schon zwei Tage gearbeitet und ihr Bestes gegeben, lobt die Tierärztin. Die junge Hündin arbeitet allerdings noch daran zu verstehen, warum sie nicht immer zuerst ihre Nase überall hinein stecken und alle stürmisch begrüßen darf.

In ihrer Pflegefamilie macht sich Kiwi ganz wunderbar - und versteht sich mit Hunden und Katzen. © FMN/privat | Tiernothilfe Bad Lauterberg

Hündin Kiwi versteht sich wunderbar mit Artgenossen und ist verschmust

Die sechs Monate alte Kiwi möchte immer nur ihren Menschen gefallen, ihren Platz im Leben finden und gerne alles richtig machen.

Sie ist begeistert von allen Artgenossen und möchte am liebsten den ganzen Tag über spielen und schmusen. Kiwi liebt, wie fast alle Labradore, das Planschen im Wasser und läuft sehr gut an der Leine. Auch frei Spazierengehen ohne Leine kann sie - und für ein Leckerchen tut sie ohnehin alles. Außerdem fährt Kiwi sehr gerne im Auto mit und ist stubenrein. Kiwi ist komplett geimpft, entwurmt, gechippt und kerngesund.

Die hübsche Mischlingshündin wurde leider von ihrer Familie, die sie vom Welpenalter an seit Dezember besaß, wieder abgegeben, weil das Familienleben mit Hund und drei Kindern dann doch zu anstrengend war, schildert Tierärztin Dr. Anja Barke. So blieb beispielsweise für den Besuch einer Hundeschule keine Zeit. Deshalb hofft die junge Hündin nun, einen dauerhaften Platz in einer liebevollen Familie zu finden, die der offenen und aktiven Hündin gerecht werden kann.

Natürlich hat die jünge Kiwi auch den Hundeblick längst gemeistert. © FMN/privat | Tiernothilfe Bad Lauterberg

Kiwi möchte nicht das sechste Rad am Wagen sein

Gesucht wird für Kiwi eine Familie, die Lust darauf hat, liebevoll konsequent mit einem schlauen und treuen Kameraden durch die anstehende Hunde-Pubertät und durch das ganze Leben zu gehen. Ein Hund sollte hier , so die Tierärztin, nicht das sechste Rad am Wagen sein, wie Kiwi es in ihrer ersten Familie erleben musste. Kiwi ist ein Diamant, der nur an ein paar Kanten noch leichtes Polieren braucht, um wunderschön zu strahlen. Kiwis andere sechs Geschwister sind bereits sehr gut in Familien gelandet, die unisono berichten, dass der Alltag mit einem Junghund dieser Rasse und diesen Alters manchmal turbulent, aber immer lustig und wunderschön ist, versichert die Tierärztin. Das wünscht sie nun auch der wunderschönen Kiwi.

Hier können sich Interessierte melden

Wer Kiwi kennenlernen und ihr ein neues Zuhause geben möchte, muss sich per Mail wenden an Tier-Not-Hilfe@gmx.de wenden

Wichtige Angaben: Name , Adresse , Telefonnummer , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie Kiwi im Falle des Falles betreut wäre

, , , wer zur Familie gehört, wie die Wohnsituation ist, Arbeitszeiten der Familie und wie Kiwi im Falle des Falles betreut wäre Kiwi wird nur im Umkreis von 30 Kilometern rund um Bad Lauterberg vermittelt.

