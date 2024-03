Bad Lauterberg. Am Kupferoser Weg in Bad Lauterberg soll sich einiges ändern. Diese Maßnahmen will die Stadtverwaltung vor der AWO Kita ergreifen.

Die Planungen für mehr Verkehrssicherheit rund um die AWO Kita Bad Lauterberg werden konkret. Vertreter der Stadt, der Polizei, die Leitung der Kindertagesstätte sowie Mitglieder des Elternbeirats haben sich zu einem Ortstermin am Kupferoser Weg getroffen, um über eine Verbesserung der Verkehrssicherheit am Kindergarten zu beraten. Es geht um die Gefahren durch überhöhte Fahrgeschwindigkeit einzelner Verkehrsteilnehmer, durch parkende Fahrzeuge und uneindeutige Laufwege der Kinder und ihrer Eltern auf dem Weg zum Kindergarten.

Dabei waren sich die Anwesenden schnell einig, als die kommissarische Leitung der Kita, Stephanie Ottemann, die Veränderungswünsche zusammenfasste: „Wir haben das gleiche Ziel: Die Sicherheit für unsere Kinder steht an erster Stelle!“

Vor der AWO Kita in Bad Lauterberg: Das soll sich ändern

Konkret bedeutet das Folgendes:

Der Kupferoser Weg rund um den Kindergarten wird eine Zone des absoluten Halteverbots . Ein Halten oder Parken von Fahrzeugen ist dadurch nicht mehr erlaubt - auch nicht nur eben mal kurz

. Ein Halten oder Parken von Fahrzeugen ist dadurch nicht mehr erlaubt - auch nicht nur eben mal kurz Um den Fußweg von den Parkplätzen an der Lutterstraße hin zur Kita sicherer zu gestalten, soll durch Markierungen ein Weg aufgezeigt werden: Eine Furt über die Lutterstraße zeigt einen Übergang zur Lutter-Brücke, auf der Kindergartenseite wird ein breiter Fußweg bis zum Eingang aufgezeichnet

ein Weg aufgezeigt werden: Eine Furt über die Lutterstraße zeigt einen Übergang zur Lutter-Brücke, auf der Kindergartenseite wird ein breiter Fußweg bis zum Eingang aufgezeichnet Auch eine Ausweitung der Tempo-30-Zone auf den Parkbereich an der Lutterstraße erscheint im Sinne der Sicherheit sinnvoll

Andreas Bähnsch, Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung und Soziales bei der Stadt Bad Lauterberg im Harz, geht davon aus, dass ein bis zwei Verkehrszeichen neu bestellt werden müssen, um die geplanten Maßnahmen zu verwirklichen. Bis Mitte März sollen diese mit den entsprechenden Pfosten aufgestellt sein. Wann die Markierungen gemacht werden, hänge sowohl vom Zeitplan des Dienstleisters, als auch vom Wetter ab. Ziel sei es, dieses bis spätestens Mitte April hinzubekommen.

So sollen die Kita-Eltern in Bad Lauterberg informiert werden

Die Vertreter von Kita und Elternbeirat freuen sich über diese Entwicklungen. Dann gilt es, durch Infotafeln, aber auch im Rahmen der Elternabende über die Veränderungen aufzuklären und für die Einhaltung der Regelungen zu werben. „Die meisten unserer Eltern sind sehr kooperativ und verhalten sich vorbildlich“, sagt Ottemann. Daher dürfe man optimistisch sein - zum Wohle aller Kinder, die jetzt und in Zukunft die AWO Kita besuchen.

