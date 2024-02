Bad Lauterberg. Ein frei laufender brauner Hund versetzt Verkehrsteilnehmer in Bad Lauterberg im Harz am Dienstag in Aufregung. Das ist der Grund.

Ein kleiner brauner Hund ist am Dienstag gegen 13 Uhr in Bad Lauterberg im Harz frei herumgelaufen. Dabei lief er im Bereich des alten Bahnhofs, wo zum Beispiel das Restaurant Zum Belgier ist, immer wieder auf die Bundesstraße 27. Das bestätigte die Polizei Bad Lauterberg auf Anfrage.

Der Hund, möglicherweise ein Terrier, ist mutmaßlich herrenlos. Deshalb versuchte der Tierschutzverein, ihn einzufangen, so die Polizei. Die B27 wurde für den Einsatz nicht gesperrt.

