Bad Lauterberg. Gemeinnützige Projekte in Bad Lauterberg haben wieder Chancen auf finanzielle Unterstützung aus dem Ehrenamtsfonds. Wie man sich bewirbt.

Mit dem Ehrenamtsfonds unterstützt der Energieversorger Harz Energie seit dem Jahr 2017 Ehrenamtsprojekte in den Kommunen. Für die Stadt Bad Lauterberg im Harz steht in diesem Jahr eine Fördersumme von 6.000 Euro in Aussicht - davon 3.000 Euro für Projekte in der Kernstadt, 2.000 Euro für Barbis und jeweils 500 Euro für Bartolfelde und Osterhagen - der Betrag richtet sich nach der Einwohnerzahl.

„Mit der Bereitstellung der Mittel sind keine automatischen Projektförderzusagen verbunden“, das betont die Harz Energie. Gefördert werden ausschließlich Ehrenamtsprojekte und man muss sich bewerben. Ansprechpartner für Vereine und Organisationen in der Kernstadt ist Bürgermeister Rolf Lange (CDU), für Barbis Rainer Jakobi, für Bartolfelde Maximiliane Willig-Freudenthal (WgiR) und für Osterhagen Achim Sommerfeld (WgiR). Die endgültige Entscheidung, ob ein Vorhaben eine Förderung erhält, trifft aber der Energieversorger. Von vorneherein ausgeschlossen sind parteipolitische Organisationen und bereits umgesetzte Projekte.

Was für ehrenamtliche Projekte hat Harz Energie bisher gefördert?

Bisher wurden in Bad Lauterberg 59 Projekte mit einer Fördersumme von 41.000 Euro unterstützt. Bürgermeister Lange nahm die Mitteilung über die weitere Ehrenamtsförderung zum Anlass, um sich für das kommunale Engagement des Energieversorgers zu bedanken. „Das Ehrenamt bildet auch in der Stadt Bad Lauterberg das Fundament für unser Gemeinwohl und das soziale Miteinander. Diese Förderungen sind wichtig und helfen, unsere Kommunen weiter lebens- und liebenswert zu erhalten.“

Im letzten Jahr förderte Harz Energie insgesamt 195 Projekte mit einem Fördervolumen von über 105.000 Euro. Die meisten Fördermittel flossen in 41 Kinder- und Jugendprojekte. Damit rangiert die Nachwuchsförderung unangefochten auf dem ersten Platz. Auf Rang zwei kamen Projekte zur Dorfverschönerung beziehungsweise zur Heimatpflege. Hier gab es für 34 Initiativen Zuwendungen. Die Unterstützung von Sportvereinen folgte mit 26 Maßnahmen.

ina