Bad Lauterberg. Nach dem Weihnachtshochwasser lädt das Parkhotel Weber-Müller die Mitglieder von Feuerwehr und THW in Bad Lauterberg ein.

Das Parkhotel Weber-Müller in Bad Lauterberg im Harz lädt alle Mitglieder der Bad Lauterberger Feuerwehren und des örtlichen THW zu einem Frühstück am Samstag, 6. Januar, ab 8.30 Uhr ein. Damit sind ausdrücklich auch die Mitglieder der Ortsfeuerwehren in den Ortsteilen Barbis, Bartolfelde und Osterhagen gemeint. Damit möchte sich das Hotel bei den Ehrenamtlern bedanken, die über die Feiertage wegen des Hochwassers im Einsatz waren und es so vielen ermöglicht haben, bedenkenlos Weihnachten zu feiern.

Zusätzlich haben Mitarbeiter und Gäste des Hotels Spenden in Höhe von 400 Euro gesammelt, die den Feuerwehren bei dem Frühstück übergeben werden sollen.

