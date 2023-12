Bad Lauterberg. In der Pauluskirche in Bad Lauterberg reisen Gottesdienstbesucher vor Ort und im Stream mit Waisenkind Aurelia durch die Märchenwelt.

Die Jugendkirche (Juki) Paulus ist für Außergewöhnliches und Superlative in ihren Motto-Gottesdiensten bekannt. Passend zur Weihnachtszeit brachte das Juki-Team am Sonntag in der mit Tannen geschmückten Pauluskirche in Bad Lauterberg und live im Stream einen Märchengottesdienst auf die Bühne – mit eigenen Texten, Kostümen und Ideen sowie eigener Ton- und Bühnentechnik. Als Märchenerzähler führte dabei Kreisjugendwart Axel Peter gekonnt von Szene zu Szene.

Wie live dabei waren die Zuschauer, als sie der Geschichte von Waisenkind Aurelia folgen, der auf ihrem Ausflug durch den Wald bekannte Märchengesichter begegnen. Angefangen mit der Gänsemagd, die eigentlich die Königstochter ist, die aber von ihrer bösen Stiefmutter in die Küche verbannt wurde. Doch der Glaube an Gott hilft ihr, Frieden damit zu schließen, Liebe und Hoffnung im Herzen zu tragen.

Den Gottesdienst konnte man vor Ort in der Kirche und live im YouTube-Stream verfolgen. © Kirchenkreise Harzer Land und Leine-Solling | Mareike Spillner

Welche christliche Botschaft findet die Juki Paulus in den Märchen?

Auf ihrer weiteren Reise trifft Aurelia nach und nach Aschenputtel, Frau Holle und die Glücksmarie, Schneewittchen, Hänsel und Gretel sowie einen der drei Söhne aus „Tischlein deck dich“ – und sie alle haben etwas gemeinsam: Sie berichten von gelebter Nächstenliebe und Dankbarkeit – und sie alle probieren, das Gute im Menschen zu sehen und spüren Zuversicht in schweren Zeiten - eine schöne (Weihnachts-)Botschaft!

Zwischendrin stimmt Axel Peter an der Gitarre zusammen mit der singstarken Gemeinde einige Lieder an – denn gemeinsames Singen verbindet. Und auch Waisenkind Aurelia schließt am Ende: „Ich habe heute viel gelernt über den Segen, das Beten und darüber, dass ich Gott danken kann!“ Zum Abschluss kamen alle Gottesdienstbesucher an diesem dritten Advent nach dem Gottesdienst noch bei Keksen, Kakao oder Kinderpunsch zusammen und miteinander ins Gespräch.

Was ist die Juki Paulus? Die Juki Paulus ist die Jugendkirche des Kirchenkreises Harzer Land. Sie hat einen eigenen Vorstand, der aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht. Sie wird betreut von Jugenpastor Simon Burger. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig im Keller des Gemeindehauses neben der Pauluskirche in Bad Lauterberg im Harz. Die Räumlichkeiten haben sie selbst renoviert.

