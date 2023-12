Bad Lauterberg. Die Jugendkirche in Bad Lauterberg hat schon mit einem Abba-Gottesdienst begeistert. Nun will das Team mit Märchen Nostalgie erzeugen.

Die Jugendkirche Paulus (Juki) plant ihren nächsten Motto-Gottesdienst. Nach Star Wars, Harry Potter und Abba widmet sich die Juki dieses Mal der Märchenwelt. „Wir wollten einen zur Weihnachtszeit passenden Gottesdienst gestalten, mit dem wir generationsübergreifend Menschen erreichen und da schien uns Märchen als das passende Thema“, erklärt Rieke Strutzberg aus dem Juki-Team und ergänzt: „Außerdem sind Märchen auch ein großer Bestandteil von vielen Kindheiten und so hoffen wir ein wenig Nostalgie in die Weihnachtszeit zu bringen.“

Tatsächlich ist die Juki schonmal im Rahmen eines Gottesdiensts in die Märchenwelt abgetaucht, genauer gesagt in die Welt von Disney. Das war das Thema eines der ersten Motto-Gottesdienste, damals noch in einem vergleichsweise kleinen Rahmen.

Vom Krieg der Sterne über Hogwarts nach Schweden

Während der Corona-Pandemie folgte der Star-Wars-Gottesdienst. Zwar durften wegen der Abstandsregeln nur 80 Besucherinnen und Besucher daran teilnehmen. Dafür war aber das Fernsehen vor Ort, genauso wie beim Harry-Potter-Gottesdienst, der anders als die anderen nicht in der Kirche, sondern im Kursaal in Bad Lauterberg stattfand.

Den Abba-Gottesdienst feierte man wieder in der Kirche. Das änderte aber nichts daran, dass die Motto-Gottesdienste der Juki Paulus inzwischen das Interesse von hunderten von Menschen auf sich gezogen haben - so viele, dass die Juki-Mitglieder ihren Abba-Gottesdienst im Juni in der Kirche in Hattorf wiederholten.

Auf der Suche nach christlichen Glaubenssätzen

Was kämpfende Jedi-Ritter, Zauberschüler und schwedische Popmusik mit dem Christentum gemeinsam haben? Genau das ergründet die Juki in den jeweiligen Gottesdiensten. Christliche Glaubenssätze sind in der Popkultur überall zu finden, davon sind die Mitglieder überzeugt.

Neben Gottesdiensten organisiert die Juki weitere Veranstaltungen: zum Beispiel Camps für Konfirmanden oder einen Konfi-Ball. Außerdem hat sie schon zu Talkrunden eingeladen: Im November waren TV-Produzentin Anne-Katrin Hallaschka und ihr Mann, Stern-TV-Moderator Steffen Hallaschka, zu Gast in der Pauluskirche, um über ihre Serie „Sterben für Anfänger“ zu sprechen.

Für ihr Engagement und die originellen Ideen sahnt die Jugendkirche auch immer wieder Preise ab, beispielsweise den Jugendcrew Projektpreis 2023 oder den Chrismon-Gemeindepreises 2023.

Was sind Märchen eigentlich?

Mit dem Thema Märchen beschäftigen sich das Team nun mit etwas Althergebrachtem. Märchen sind Erzählungen von wundersamen Begebenheiten. Sie wurden lange Zeit mündlich überliefert, bis Sammler wie die Gebrüder Grimm sie aufschrieben. Im Gegensatz zu Sagen und Legenden gelten Märchen als frei erfunden. Es gibt auch Kunstmärchen wie beispielsweise Die kleine Meerjungfrau - bei einem Kunstmärchen ist der Autor bekannt: In diesem Fall handelt es sich um den Dänen Hans Christian Andersen. Beispiele für deutsche Märchen sind Aschenputtel, Hänsel und Gretel und Schneewittchen. Alle drei werden auch im Juki-Gottesdienst thematisiert - und, wie Mitorganisator Maximilian Winkler betont, „natürlich noch viele mehr“.

Der Märchengottesdienst der Juki Paulus findet am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr im Stollenweg 6 in Bad Lauterberg statt. Ob der Gottesdienst live gestreamt wird, hat das Organisationsteam noch nicht entschieden.

Was ist die Juki Paulus? Die Juki Paulus ist die Jugendkirche des Kirchenkreises Harzer Land. Sie hat einen eigenen Vorstand, der aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht. Sie wird betreut von Jugenpastor Simon Burger. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig im Keller des Gemeindehauses neben der Pauluskirche in Bad Lauterberg im Harz. Die Räumlichkeiten haben sie selbst renoviert.

