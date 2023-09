Barbis: Wie Darth Vader auf dem Weg zur Burgruine Scharzfels

Gruppenführer Simon Melzer und Atemschutz-Gerätewart Michael Bandtke haben einen Sonderdienst für die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Barbis organisiert. Zu Trainingszwecken marschierten die Frauen und Männer aus der Einsatzabteilung vom Gerätehaus zur Burgruine Scharzfels. Das vermeldet die Barbiser Feuerwehr.

„Ein bisschen erinnerte es ja an Darth Vader aus Krieg der Sterne und hörte sich auch danach an, als am frühen Donnerstagabend die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Barbis durch ihren Ort liefen“, heißt es in der Mitteilung.

Demnach bewältigten die Feuerwehrleute rund 2,5 Kilometer und einen Höhenunterschied von 115 Metern mit der 25 kg schweren Ausrüstung. Das habe einiges abverlangt. Doch mit 54 Jahren habe selbst der „Atemschutz-Oldie“ der Gruppe eine stolze Leistung gezeigt.

Oben angekommen reichte das Team der Schloss-Gaststätte eine Erfrischung.

An der Feuerwehr Interessierte können sich donnerstags beim Übungsdienst ab 19 Uhr am Gerätehaus an der Barbiser Straße einfinden. Bei Fragen kann man sich mit einer E-Mail an info@ff-barbis.de an die Feuerwehr wenden.

