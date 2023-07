Bad Lauterberg im Harz im SolarAtlas von „Selfmade Energy„

Im ersten Quartal 2023 wurden in Bad Lauterberg im Harz insgesamt 18 Solaranlagen neu installiert. Darüber informiert das Vergleichsportal „Selfmade Energy“ in einer Pressemitteilung. Dies entspricht einem Zuwachs von acht Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im Dezember 2022, so das Unternehmen weiter. Damit liege das Wachstum in Bad Lauterberg über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (7,7 Prozent). Die Gesamtzahl der in Bad Lauterberg installierten Solaranlagen betrage aktuell 238 Anlagen – das entspräche ungefähr einer Fläche von 2 Fußballfeldern, wie Selfmade Energy schreiben.

Die installierte Leistung in Bad Lauterberg liege damit bei insgesamt drei Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schaffe Bad Lauterberg es im Ranking der Städte auf Platz 1371 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 1777. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das Jahr 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen jetzt erneut für 2050 Städte ausgewertet hat.

Solaranlage und Wärmepumpe: Auch im Harz ein Thema

Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals für Solaranlagen Selfmade Energy, schätzt die Entwicklungen im ersten Quartal 2023 folgendermaßen ein: „Durch die neue EU-Richtlinie zur Gebäudesanierung und die Vorgaben der Regierung für Heizung und so weiter, beschäftigen sich sehr viele Hausbesitzer mit der Anschaffung einer Wärmepumpe. Da diese sehr viel Strom verbraucht, spielen viele zusätzlich mit dem Gedanken, sie mit Sonnenstrom vom eigenen Dach zu speisen – und eine PV-Anlage zu installieren.“

Letztes Jahr habe unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine eigentlich kaum jemand nach Preisen gefragt, so Rosengart weiter. Das entscheidendste Kriterium sei gewesen, welche Firma am schnellsten installieren konnte: „Viele wollten ihre energetische Unabhängigkeit so schnell wie möglich erreichen. Der Preis spielte keine Rolle, das haben viele Solarfirmen ausgenutzt.“ Mittlerweile sei das Angebot aber wieder deutlich größer und die Lieferzeiten lägen nicht mehr bei 6-18 Monaten, wie noch im letzten Jahr, sondern bei circa vier Wochen. Das sei eine gute Nachricht für alle, die jetzt ihren eigenen Strom erzeugen und sparen wollten.

Selfmade Energy ist ein privates Vergleichs- und Informationsportal rund um die Energiewende und das Thema Solarenergie.

