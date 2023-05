Führungswechsel im Diabeteszentrum Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Seit Anfang Mai leitet Dr. Jana Henße die Verwaltung des Diabeteszentrums. Was die Fachärztin jetzt vor hat:

Zum 1. Mai hat Dr. Jana Henße die Verwaltungsleitung des Diabeteszentrums Bad Lauterberg übernommen. Darüber informieren die Verantwortlichen des Zentrums in einer Mitteilung. Darin heißt es: „Dr. Henße ist Ärztin und darüber hinaus qualifiziert im Bereich Gesundheitsmanagement durch das Zusatzstudium Master of Health Care Management. Sie wird die Patientenversorgung nicht lediglich aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive betrachten, sondern als Fachärztin für Allgemeinmedizin auch Erfahrungswerte und Verständnis für die Sicht der Patienten mitbringen“.

Aufgrund der zusätzlichen Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin der Medizinischen Versorgungszentren der Primedus GmbH und Primedus Schwerpunkt Diabetologie GmbH bringe sie Know-how aus unterschiedlichen Sektoren, wie der stationären und ambulanten Versorgung sowie deren Verknüpfung, ein.

Führungswechsel in Bad Lauterberg

Mit der anstehenden Krankenhausreform und der Neufassung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes stehe Henße der Herausforderung gegenüber, bewährte Strukturen und Prozesse an das zukünftige Regelwerk der stationären Versorgung anzupassen. „Der Bedarf und die Notwendigkeit der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus ist aufgrund der steigenden Krankheitshäufigkeit dieser Erkrankung sowie deren Folgeerkrankungen unbestritten. Daher steht der Erhalt der bestehenden stationären Strukturen des Diabeteszentrums für die Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus als grundlegendes Ziel der Gemeinnützigen Stiftung für Diabetestherapie in Bad Lauterberg im Fokus“, heißt es in der Mitteilung. Unterstützt wird Henße auch durch die Assistentin der Verwaltungsleiterin, Uta Seiler, die zum 15. Mai ihre Tätigkeit aufgenommen hat.

Der bisherige Verwaltungsleiter Matthias Lamping hat seine wahrgenommene Verantwortung weitergegeben, für seine Tätigkeit sprach ihm der Vorstand seinen Dank aus.

