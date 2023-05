DRK Bad Lauterberg zeigt sich offen für Fusionen

Bad Lauterberg. Mitglieder stimmen für mögliche Zusammenschlüsse in der Zukunft. Zahlreiche verdiente Angehörige des Ortsvereins können bei der JHV geehrt werden.

Hinter dem DRK Ortsverein Bad Lauterberg liegt ein bewegtes Jahr mit vielen Aktionen. Wie der Vorsitzende Thomas Voigt bei der Jahreshauptversammlung berichtete, fanden beispielsweise die Vorstandssitzungen teils virtuellen und teils in Präsenz statt. „Das DRK nahm auch wieder am sozialen Weihnachtsmarkt teil und war vor allem auch wieder ab Mitte Dezember mit der Waffelbude und dem Glühweinverkauf in der Hauptstraße präsent.“

Appell an Stadtverwaltung wegen hoher Kosten

Der Vorsitzende richtete aber auch einen Appell an die Stadtverwaltung Bad Lauterberg, das DRK finanziell nicht zu vergessen, da die Kosten für das Depot erheblich höher sind als vorher im „Stadthaus“. „Das DRK engagiert sich erheblich in der Stadt Bad Lauterberg“, betonte er ausdrücklich.

Die 2. Vorsitzende Sabine Ciossek-Dreymann gab die Mitgliederentwicklung bekannt und teilte mit, dass der Trauertreff des DRK jetzt im Parkhotel Weber-Müller stattfindet und gut besucht wird. Die Blutspendebeauftragte Rita Seibt berichtete von vier Blutspenden mit insgesamt 293 Spendern. Die Seniorinnen konnten sich auch wieder zu drei Spielenachmittagen treffen. Die DRK-Bereitschaft besteht aktuell aus 40 Mitgliedern. Seit dem 1. Januar ist Anne Baumann die Bereitschaftsleiterin, Stellvertreter sind Sascha Wolter, Fabian Nitzke und Dominic Geisendorf. Der Bericht der Jugendrotkreuzleiterin Birgitta Krüger war sehr umfangreich und stellte einige Aktivitäten vor. Insgesamt habe der Nachwuchs 558 Dienststunden geleistet.

In der Versammlung legten die Mitglieder aber auch die Weichen für die Zukunft. Für eine mögliche Fusion mit anderen Ortsvereinen in der Zukunft (Aufnahme derselben) wurde einstimmig ein entsprechender positiver Vorratsbeschluss gefasst.

Zukünftig sollen auch wieder Erste-Hilfe-Kurse im Depot in Bad Lauterberg stattfinden - voraussichtlich am 10. Juni., 8. Juli, 12. September und 4. November.

Langjährige Mitglieder geehrt

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder konnten von der 2. Vorsitzenden vorgenommen werden. Dies waren für 20 Jahre Nicole Riechel, Peter Zeidler, Matthias Rohmann und Lars Jäschke; für 25 Jahre Mario Fricke, für 40 Jahre Petra Voigt und Rainer Bockelmann und für 50 Jahre Otto Matzenauer. Die Ehrungen für die Bereitschaftsmitglieder wurden von der stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiterin Annika Weddecke vorgenommen. Dies waren Anne Baumann und Ulli Berke, Laura Windhorst (5 Jahre), Sarah Hellwig und Silvana Müller(15 Jahre) sowie Carolin Rohmann und Patricia Nitzke (30 Jahre).