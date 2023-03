Bad Lauterberg: Fußgänger verletzt zurückgelassen

Bad Lauterberg. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am MVZ in Bad Lauterberg einen 84-jährigen Mann umgefahren. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in Bad Lauterberg am Kirchberg in Höhe der Zufahrt zum dortigen MVZ einen Fußgänger angefahren und verletzt zurückgelassen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 8. März, gegen 10 Uhr. Das meldet die Polizei.

Der bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in einem dunklen Pkw aus Richtung Kirchberg-Therme kommend den Kirchberg hinauf und bog nach links in Richtung MVZ ab. Anschließend fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit weiter und touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen entgegenkommenden 84-jährigen Mann, der zu Fuß in Richtung Kirchberg-Klinik unterwegs war.

Der Verletzte kam stationär ins Krankenhaus

In der Folge stürzte der Fußgänger zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Ein hinzugekommener Ersthelfer versorgte den 84-Jährigen und setzte dabei den Notruf ab. Der Fußgänger wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/963-0 entgegen.

Mehr aus dem Südharz: