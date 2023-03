Bad Lauterberg. Wen Do ist der Weg der Frauen. Eine 74-Jährige erklärt, weshalb sie an einem Wen-Do-Kursus in Bad Lauterberg im Harz teilnehmen möchte.

Ein Brett durchzuschlagen oder durchzutreten ist ein Markenzeichen des Wen Do – es steht symbolisch für die Kraft, die in jedem Mädchen und jeder Frau steckt.

Wen Do Neuer Termin: Selbstbehauptung für Frauen in Bad Lauterberg

Auf einer Party beobachtet Irina Grobecker eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und seiner Begleiterin. Um zu verhindern, dass die Situation eskaliert, schreitet sie ein. „Lass die Frau in Ruhe“, oder etwas Ähnliches ruft sie. Da dreht sich der Mann um und schlägt Grobecker.

„So etwas sollte mir nicht nochmal passieren“, sagt Grobecker knapp 30 Jahre später und erzählt, wie sie zum Wen Do kam: Nach dem Vorfall bei der Party belegte sie einen Jahreskursus, anschließend absolvierte sie berufsbegleitend über zweieinhalb Jahre eine Trainerausbildung. Inzwischen gibt sie seit 26 Jahren Wen-Do-Kurse für Frauen und Mädchen.

Wen Do bedeutet Weg der Frauen beziehungsweise Weg der Mädchen. Es setzt sich aus dem englischen Wort women und dem asiatischen Wort do für Weg zusammen. Wen Do ist kein Kampfsport, betont Grobecker. Während man für Kampfsportarten jahrelang trainiere, um die Techniken zu perfektionieren, seien die Tritte und Schläge, die im Wen Do vermittelt werden, schnell zu erlernen, damit Frauen und Mädchen sich damit effektiv verteidigen können, erklärt Grobecker den Unterschied.

Für alle Altersklassen

Doch sich körperlich zu wehren, das ist nur ein Teil des Wen Do. Kursteilnehmerinnen lernen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um im Alltag die eigenen Begabungen einzusetzen. Dazu macht man Übungen zu Körpersprache, Wahrnehmungsübungen, Rollenspiele und vieles mehr – sogar Stimmtraining gehört zum Kurs. „Die Teilnehmerinnen lernen, nicht zu kreischen, sondern die Stimme aus dem Bauch zu holen“, sagt Grobecker – ein wichtiger Bestandteil des Wen Do. Denn laut zu werden und Aufmerksamkeit zu erregen, da sei die beste Art, sich zu verteidigen.

Um beim Wen Do mitzumachen, müssen Frauen und Mädchen nicht sportlich sein. Jede ab sieben Jahren kann teilnehmen. Grobeckers bisher älteste Teilnehmerin war 78 Jahre alt. Und beim nächsten Kurs in Bad Lauterberg möchte eine 74-Jährige dabei sein. „Ich mache das für mich selbst, damit ich mich wehren kann. Ich will mich nicht bewaffnen“, erklärt sie ihre Motivation. Sie habe in der Vergangenheit schonmal an einem entsprechenden Kursus teilgenommen und wolle nun die Kniffe wiederholen.

Auch Trans-Frauen sind willkommen

In Bad Lauterberg bietet das Mädchencafé Kratzbürste regelmäßig Selbstbehauptungskurse an. Und Stephanie Seyferth vom Familienzentrum Manyways wollte so etwas längst schonmal für erwachsene Frauen ins Programm aufnehmen. Inge Holzigel, Leiterin des Mädchencafés und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Lauterberg, hat deswegen kurzerhand ein von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Göttingen gefördertes Angebot organisiert.