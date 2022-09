Lauterberg: Kulturkreis-Vorstand will Veranstaltungsorte nutzen

Die Mitgliederversammlung des Kulturkreises Bad Lauterberg hat einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Vorstand um die Vorsitzende Conny Bär hat in der Sitzung erklärt, nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zustehen. Nur die bisherige Schriftführerin Anett Böger wird auch weiterhin im neuen Vorstand um den Vorsitzenden Dirk Aue, seine Stellvertreterin Melanie Biniara und Kassenwart Tobias Helmboldt tätig sein.

Damit wird es mit dem Kulturverein und seinen Aktivitäten in der Kneippstadt weitergehen. Der neue Verein übernimmt gesunde Strukturen. Dirk Aue bedankt sich dafür beim bisherigen Vorstand um Conny Bär. Von den anwesenden Mitgliedern wurden sogleich einige Wünsche für Veranstaltungen an den neuen Vorstand gerichtet. Dieser wolle lokale Akteure genauso versuchen zu engagieren, wie auch namhafte Künstlerinnen und Künstler.

Struktur für Veranstaltungen vorhanden

Der neue Vorsitzende möchte sein Netzwerk nutzen, um Veranstaltungen zu organisieren und dafür möglichst viele Akteure vor Ort mit ins Boot holen. Er und sein Vorstandskollegium strebt dabei ein Miteinander mit den Vereinen an.

Wichtig aus Sicht des Vorstands sei es auch, die Hotels mit den vielen Gästen einzubeziehen. Noch am Abend der Mitgliederversammlung wurde deutlich, wie viel Potenzial an Künstlerinnen und Künstler, Personen mit einem Hang zur Kultur oder einfach nur Kulturinteressierte Bad Lauterberg bietet. Ebenso sind die Strukturen wie Veranstaltungsorte vorhanden. All dies gilt es zu nutzen, so der neue Vorstand.

Wiederkehrende Formate einführen

Als nächstes sollen die Kulturkreis-Mitglieder darüber informiert werden, was in 2023 an Veranstaltungen geplant werden könnte. Mittelfristig sollen bestimmte Veranstaltungsformate, nach Möglichkeit dauerhaft, etabliert werden. Das können Theatervorstellungen, Konzertreihen oder Vorlesungen sein.