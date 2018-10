Zu geringe Resonanz bei den Bad Lauterberger Musiktagen

Eine ernüchternde Bilanz über die diesjährigen Musiktage in Bad Lauterberg zieht die Vorsitzende des Kulturkreises, Cornelia Bär: „Es hätte mehr sein können – und auch müssen“, sagt sie hinsichtlich der Publikumsresonanz. Zwischen dem 4. und 25. August hatte der Verein wieder ein anspruchsvolles Programm mit insgesamt vier Konzerten organisiert. Prominentester Gast war der Tenor René Kollo (wir berichteten).

Doch die Zuschauerzahlen blieben bei allen Veranstaltungen hinter den Erwartungen zurück: „Dieses Jahr wurde es nicht so gut angenommen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, vielleicht an Terminüberschneidungen oder an Nichtgefallen. Ich habe noch keine richtige Rückmeldung von unseren Mitgliedern erhalten“, sagt Bär im Gespräch mit unserer Zeitung.

Zu wenige Zuschauer

Dabei habe man diesmal mehr in Werbung investiert, berichtet sie. Das hat sich jedoch offenbar nicht ausgezahlt. „Wir hatten immer mal einzelne Veranstaltungen, die nicht angenommen wurden, aber diesmal war das bei allen Konzerten der Fall.“ Für die Künstler sei es auch nicht schön, vor so wenigen Zuschauern aufzutreten. Vielleicht habe es an der Sommerhitze gelegen, die viele von einem Konzertbesuch abgehalten haben könnte, mutmaßt sie. „Im Kursaal war es sehr warm, es gibt keine Klimaanlage. Als Veranstaltungsort ist das nicht optimal.“ Ironie des Schicksals: Die einzige geplante Open-Air-Veranstaltungen, im Innenhof Vital Resort Mühl, sei sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Wegen schlechten Wetters wurde sie nach drinnen verlegt.

Die Situation im Kursaal sei besonders kritisch, sagt Bär. Dort gebe es nach wie vor keinen Pächter und die Bewirtschaftung selbst zu organisieren, sei schwierig. „Der Aufwand lohnt sich oft nicht.“ Die Kooperation mit dem Vital Resort sei deshalb hilfreich: „Mühl hat uns immer schon unterstützt, etwa bei der Unterbringung der Künstler und beim Getränkeverkauf.“

Ein gravierendes Problem ist laut Bär der Mangel an alternativen Veranstaltungsorten: „Wenn man hochkarätige Künstler einlädt, muss man eine gewisse Größe bieten. Es steht und fällt mit der Situation im Kursaal, weil man keine Ausweichmöglichkeiten mehr hat“, schildert sie die Situation. „Der kleine Saal im Haus des Gastes steht seit mehr als zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung. Das ist für uns dramatisch. Man kann nicht immer den Kursaal mit 300 Leuten füllen.“ Sie bedauert nach wie vor, dass in der Königshütte keine Konzerte mehr veranstaltet werden dürfen.

Wenn die Resonanz zukünftig weiter so schlecht ist, steht die Konzertreihe in ihrer bisherigen Form auf der Kippe, deutet sie an: „Dann muss man schauen, ob man es noch jedes Jahr machen kann.“ Gage und Technik seien ohnehin so teuer, dass man auf Sponsoren angewiesen ist. „Wir müssen eventuell auf Künstler aus der Region zurückgreifen“ Die seien auch gut, aber eben günstiger, was die Gage angeht.

Ob aber eine Genre-Änderung im Programm etwas ändern würde, davon ist sie nicht überzeugt: Man könne nicht sicher sein, dass dann mehr Zuschauer kommen. „Wir versuchen, ein jüngeres Publikum anzusprechen, möchten aber auch die älteren Mitglieder nicht vergraulen.“ Der Kulturkreis sei eben aus der Klassik-Szene heraus entstanden. Darum sei es schwierig, komplett was Neues zu machen. „Ich hoffe, dass unsere Mitglieder Rückmeldung geben, wie sie sich es künftig vorstellen. Es würde ja reichen, wenn alle Mitglieder zu den Konzerten kommen.“