Im Oktober feiern die Bad Lauterberger Feste

Bad Lauterberg. Bad Lauterberg: Im Tennisclub, im Kurpark und an der Augenquelle finden im Oktober Feste nach bayrischer Tradition statt.

In Bad Lauterberg im Südharz finden im kommenden Monat mehrere Feste mit Bier und bayrischen Spezialitäten statt.

Bad Lauterberg im Südharz feiert in diesem Jahr mehrere Oktoberfeste. Der Tennisclub Bad Lauterberg lädt zum Oktoberfest am Samstag, 1. Oktober, ab 18 Uhr auf der Tennisanlage im Kurpark ein. In einem extra aufgestellten Festzelt gibt es Oktoberfestbier, bayrische Schmankerl und Oktoberfestmusik. Haxen müssen bei der Clubwirtin unter der Telefonnummer 05524/3702 vorbestellt werden. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 2. Oktober, ist ein Oktoberfest im Kurpark. Von 11 bis 13 Uhr spielt die Lonauer Blaskapelle und von 15 bis 17 Uhr die Contrast Band. Das Café Movement bietet zu diesem Anlass bayrisches Essen an. Einen Tisch kann man unter der Telefonnummer 05524/ 9998690 bestellen. Bei schlechtem Wetter weicht die Veranstaltung in den Kursaal aus.

Von Freitag, 14. Oktober, bis Sonntag, 16. Oktober, sind dann die Lutterwiesen auf dem Festplatz Augenquelle in Bad Lauterberg. Für die Party am Samstagabend, bei der Mickey Krause auftritt, sind nur noch Restkarten verfügbar. Dies sind die Vorverkaufsstellen: