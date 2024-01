Bad Grund. Unter schwerem Atemschutz ist die Feuerwehr in Bad Grund in einem Seniorenheim im Einsatz. Die Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden.

In einem Alten- und Pflegeheim in Bad Grund ist am 27. Januar 2024 ein Brand ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt.

„Am Samstagnachmittag um 13.53 Uhr alarmierte uns die Leitstelle Göttingen zu einem Fassadenbrand“, berichtet Henrik Klingebiel, stellvertretender Ortsbrandmeister der Bergstadt Bad Grund.

Brandort war ein Alten- und Pflegeheim in der Von-Eichendorff-Straße in Bad Grund. Über diesem war Rauch zu sehen. Umgehend seien alle Bewohner im Gebäude in einen sicheren Bereich gebracht und durch Pflegekräfte und den Rettungsdienst betreut worden.

Feuer im Harz: Fassade von Bad Grunder Altenheim brennt

Die vermutliche Ursache für den Ausbruch des Feuers stand schnell fest: „Bei Handwerkerarbeiten war es hinter der Fassade des Alten- und Pflegeheims über einem Balkon im zweiten Obergeschoss zu einem Brand gekommen“, so Klingebiel und berichtet weiter: „Durch einen Atemschutztrupp, welcher über die Drehleiter vorging, wurde die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr eingeleitet.“

Die Feuerwehr Bad Grund mit Drehleiter im Einsatz an dem Alten- und Pflegeheim. © FFW Bad Grund | Freiwillige Feuerwehr Bad Grund

Zur Bekämpfung des Feuers musste die Fassade mit einer Rettungssäge und Brechwerkzeug geöffnet werden. „Insgesamt kamen hierbei drei Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Hierbei erwies sich erneut der abneigbare Korbarm der Drehleiter als vorteilhaft“, unterstreicht Klingebiel. Mit einer Standard-Leiter wäre der Brandherd nicht erreichbar gewesen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund im Einsatz am Alten- und Pflegeheim in der Von-Eichendorff-Straße. © FFW Bad Grund | Freiwillige Feuerwehr Bad Grund

Durch den Einsatz eines Turbolüfters gelang es, das Innere des Gebäudes frei von Rauch zu halten. Schon nach relativ kurzer Zeit konnte „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Der stellvertretende Ortsbrandmeister erläutert: „Es schlossen sich umfangreiche Nachlöscharbeiten an. Hierbei kamen zwei Wärmebildkameras zum Einsatz. Die Tatort-Ermittlungsgruppe der Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.“

Brand in Altenheim in Bad Grund: Alle bleiben unverletzt

Durch das umsichtige Handeln von Pflegepersonal, Heimleitung und den Einsatzkräften wurde niemand verletzt.

Überprüfung der verbrannten Fassade mit einer Wärmebildkamera. © FFW Bad Grund | Freiwillige Feuerwehr Bad Grund

Im Einsatz waren alle Fahrzeuge der Feuerwehr Bad Grund, der Gemeindebrandmeister, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei mit zwei Fahrzeugen. Nach knapp vier Stunden war der Einsatz beendet. Gegen 20 Uhr sei eine geplante Brandnachschau am Brandort erfolgt. Diese sei ohne Auffälligkeiten verlaufen.

