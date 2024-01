Bad Grund. Einsatzzahlen haben sich in den letzten 15 Jahren fast verzehnfacht. Auch das Jahr 2023 ist arbeitsreich: von Katze in Baum bis Dachstuhlbrand.

„Mittlerweile ist die Feuerwehr bei fast allen erdenklichen Notsituationen die ,erste Wahl‘“, stellt Ortsbrandmeister Dirk Blanke über die Gründe für die Alarmierungen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund fest. Mit diesem Phänomen steht die Bad Grunder Wehr auch nicht alleine da, wie schon Berichte anderer Wehren wie zum Beispiel der in Walkenried zeigen.

Im Jahr 2023 mussten daher dann auch 121 Einsätze abgearbeitet werden. „Wenn man sich den Verlauf der Einsatzentwicklungen der letzten 15 Jahre anschaut, so hat sich das Einsatzaufkommen nahezu verzehnfacht“, berichtet Blanke im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund mit Blick auf das sehr arbeitsreiche Jahr 2023. Gründe für diesen Anstieg seien zum einen bei den Auswirkungen des demografischen Wandels und des Klimawandels zu suchen.

Zum anderen würde das Einsatz- und Aufgabenspektrum der Feuerwehren mit jedem Jahr umfangreicher. „Bis auf Taucheinsatz und einen Flugzeugabsturz hatten wir eigentlich alles - von der Katze im Baum bis zum Dachstuhlbrand“, ergänzt Henrik Klingebiel, stellvertretender Ortsbrandmeister, und sagt weiter: „Zum Vergleich: Als ich im Jahr 2001 anfing, hatten wir sieben Einsätze.“

Jahr Zahl der Einsätze 2011 35 2012 53 2013 74 2014 21 2015 26 2016 45 2017 57 2018 51 2019 48 2020 38 2021 37 2022 51 2023 121

Manchmal genügen Eimer und Scheuertuch, statt die Feuerwehr zu alarmieren

Allerdings gab Blanke auch zu bedenken, dass es in unserer Gesellschaft mittlerweile einen, „glücklicherweise noch kleinen Anteil an Mitbürgern gibt“, welche der Meinung seien, in einer Vollkasko-Gesellschaft zu leben, in der alle Aufgaben von anderen erledigt würden. „So kam es im Jahr 2023 unter anderem durchaus vor, dass die Feuerwehr z.B. zu einem Schaden gerufen wurde, welchen der Anrufer auch selbst mit einem Eimer und Scheuertuch in zehn Minuten abarbeiten hätte können“, so Blanke.

„Offensichtlich ist es diesen Personen auch nicht bekannt, dass es sich bei uns um eine freiwillige Feuerwehr handelt und alle Mitglieder der Einsatzabteilung bei einem Alarm ihre persönlichen Tätigkeiten unterbrechen und/oder ihre Arbeitsstelle verlassen müssen“, so Blanke weiter. Mit der Feststellung, dass diese Einsätze aktuell noch die große Ausnahme seien und der Hoffnung, dass dieses in den nächsten Jahren auch so bleibe, beendete der Ortsbrandmeister diesen Gedanken.

In unserer Gesellschaft gibt es mittlerweile einen glücklicherweise noch kleinen Anteil an Mitbürgern, welche der Meinung sind, in einer Vollkasko-Gesellschaft zu leben, in der alle Aufgaben von anderen erledigt werden. Dirk Blanke - Ortsbrandmeister von Bad Grund

Aber weil die Aufgaben der Feuerwehren in den letzten Jahren stark gestiegen seien, musste man sich auch im Bereich der Ausbildung darum kümmern, diesen Anforderungen gewachsen zu sein. Die Bereiche einsatztaktische und technische Ausbildung sowie auch die Bereiche Gefahrgut und Vegetationsbrandbekämpfung waren nur ein Teil der umfangreichen Aus- und Weiterbildungen, welche die Mitglieder der Einsatzabteilung im Jahr 2023 zu absolvieren hatten.

Feuerwehr Bad Grund hat 2023 keine Langeweile

Es summierten sich 164 Dienstveranstaltungen im Jahr 2023. Insgesamt wurden im Jahr 2023 von der Ortsfeuerwehr Bad Grund 8.018 Stunden geleistet. „Zusammenfassend kann man sagen, dass wir keine Langeweile hatten“, so Blanke.

Gruppenfoto aller Geehrten und Beförderten sowie der Wehrführung. © Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz) | Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Auch ein kleiner Ausblick auf das Jahr 2024 durfte in dem Bericht natürlich nicht fehlen: Seit dem Jahr 2022 gehören einige Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Bad Grund der Landeseinheit zur Vegetationsbrandbekämpfung des Landes Niedersachsen (GFFF-V Einheit) an. Während die Jahre 2022/23 überwiegend im Zeichen des Aufbaus und Qualifizierung der Einsatzkräfte standen, soll diese Einheit im Jahr 2024 einsatzbereit sein und im Einsatzfall überregional und eventuell auch international eingesetzt werden. Das hierzu erforderliche Spezialfahrzeug, ein TLF 3000 „CCFM Niedersachsen“ soll im ersten Halbjahr 2024 in Bad Grund stationiert werden.

Auch vom Neubau des Feuerwehrhauses wusste Blanke Neues zu berichten. So konnte im Dezember 2023 ein Architekt beauftragt werden, welcher bereits seine Arbeit aufgenommen hat. Erste Gespräche zur Planung des Projektes konnten Anfang Januar 2024 schon erfolgen.

Jürgen Brandt (2. von links) wird für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. © Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz) | Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.

Ehrungen fördernde Mitglieder:

Für 50 Jahre: Claus Messerschmidt

Für jeweils 25 Jahre: Erich Albrecht, Ulrich Milas, Wolfgang Papsdorf, Wilfried Schuberth

Ehrungen Mitglieder:

Für jeweils 40 Jahre aktive Mitgliedschaft: Jürgen Brand, Frank Heise, Daniel Warnecke

Für jeweils 25 Jahre aktive Mitgliedschaft: Manuel Börstinghaus, Phillip Jordan

Ehrung für aktive Mitgliedschaft: Frank Heise (von links) und Daniel Warnecke (40 Jahre), Manuel Börstinghaus und Phillip Jordan (25 Jahre). © Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz) | Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Ehrung für die beste Dienstbeteiligung für das Jahr 2023:

Phillip Schimpf mit 342 geleisteten Dienststunden

Beförderungen:

Niklas Jahn zum Oberfeuerwehrmann

Nele Hinz, Lennart Paland, Marek Blanke, Steven Albrecht - jeweils zur Hauptfeuerwehrfrau/Hauptfeuerwehrmann

Mike Steingrube zum Oberlöschmeister

Phillip Jordan zum Hauptlöschmeister

Peter Evers wurde nach 50 Dienstjahren auf eigenen Wünsch in die Ehren- und Altersabteilung versetzt und bekam zum Dank für seine Treue ein Präsent überreicht.

Christof Wittenberg (von links) und Stefan Blanke wurden nach 40 Jahren Mitarbeit im Kommando aus selbigem verabschiedet. Florian Albrecht und Marek Blanke fungieren ab sofort als Gruppenführer. © Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz) | Freiwillige Feuerwehr Bergstadt Bad Grund (Harz)

Stefan Blanke und Christof Wittenberg wurden nach 40 Jahren Mitarbeit im Kommando der Ortsfeuerwehr Bad Grund aus diesem verabschiedet und erhielten zum Dank für Ihre jahrzehntelange Unterstützung einen Präsentkorb.

