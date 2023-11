Osterode. Deutschland hat ein hohes Risiko, bis 2040 zu einem Waldbrandland zu werden. Forstleute müssen sich neu ausrichten - auch im Harz rund um Riefensbeek.

Es ist Herbst geworden, Stürme fegen die Blätter von den Bäumen, Regen gibt es reichlich! Da rücken sommerliche Dürreperioden und die Gefahr von Waldbränden schnell aus dem Fokus öffentlichen Interesses. Nicht so bei all jenen, die sich um die Wälder kümmern und sie für die Zukunft sicher aufstellen müssen. Die wollen vorbereitet sein. Deutschland habe ein hohes Risiko, sich bis 2040 in ein Waldbrandland zu verwandeln, sagen Experten und sehen den Klimawandel und Fehler bei der Bewirtschaftung von Wäldern als Verursacher. Bereits 2022 war ein Rekordjahr für Waldbrände. Über Wochen brannte es in der Sächsischen Schweiz, im Süden Brandenburgs und mehrere Male im Harz.