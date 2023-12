Gittelde. DLRG Ortsgruppe Westharz lässt sich für Kindergartenkinder und ersten Klassen der Grundschule Gittelde/ Eisdorf gute Idee einfallen.

Es ist Winter, es sind Weihnachtsferien. Zudem ist das Lehrschwimmbecken bis auf Weiteres sowieso erst einmal aufgrund des Anbaus an die Gittelder Grundschule geschlossen. Aber auch die hohen Energiekosten in anderen öffentlichen Schwimmbädern zwingen die Betreiber dazu, die Wassertemperaturen abzusenken. Und das ist für Eltern mit kleinen Kindern oft nicht nur ein Hindernisgrund, ins Schwimmbad zu gehen, sondern auch nicht gesund.

Warmes Wasser zum Schwimmenlernen

Denn das Wasser sollte mindestens 26 Grad haben, um Schwimmkurse durchführen zu können, und bei Babyschwimmen oder Wassergewöhnung würden sogar noch höhere Temperaturen benötigt. Und Schwimmanfänger sollen ja eigentlich Spaß daran haben, ins Wasser zu steigen und nicht frieren - zumal in den Wintermonaten auch Infekte Hochsaison haben.

Wir möchten, dass bei den Kindern der Wunsch, das Schwimmen weiter auszubauen und überhaupt zu lernen, über den Winter im Kopf bleibt. Präventionsteam, Mareike Hartmann und Jessica de Vries-Olbrich, über ihre Aktion mit dem Vorlesebuch

Aus diesem Grund hat sich das Präventionsteam der DLRG Ortsgruppe Westharz etwas Besonderes einfallen lassen. Denn die Sorge, dass in dieser Zeit gerade die kleineren Kinder die Nähe zum und die Lust auf das Wasser und das Schwimmenlernen verlieren könnten, sei fatal. „Wir möchten, dass bei den Kindern der Wunsch, das Schwimmen weiter auszubauen und überhaupt zu lernen, im Kopf bleibt“, so das Präventionsteam, bestehend aus Jessica de Vries-Olbrich und Mareike Hartmann, am Telefon gegenüber unserer Zeitung.

Der natürliche Drang muss erhalten bleiben

Es sei ganz wichtig, dass der natürliche Drang der Kinder, sich mit dem Wasser auseinander zu setzen und das Element kennenlernen zu wollen, erhalten bleibe, so die beiden. Deswegen gab es vor den Weihnachtsferien noch eine Überraschung für die ersten Klassen der Grundschule Gittelde mit Außenstelle Eisdorf sowie für die Kindergärten in Gittelde, Windhausen, Bad Grund, Münchehof, Badenhausen, Eisdorf, Förste und Dorste, alles langjährige Kooperationspartner im Eisregel- und Baderegelprojekt der Ortsgruppe.

Das Buch zum Vorlesen wurde von den Teamern des DLRG Präventionsteams an die ersten Klassen der Grundschule Gittelde mit Außenstelle Eisdorf und Kindergärten übergeben. © HK | DLRG Ortsgruppe Westharz

Wie ein Otter schwimmen lernt

Von den Teamern der DLRG erhielten sie nämlich altersgerechten Lesestoff in Form eines liebevoll gestalteten Bilder- und Vorlesebuches, nämlich das Buch „Oskar lernt schwimmen“ von Esther van den Berg und Simone Veenstra und das Buch „Ferdi und Flo - der kleine Otter lernt schwimmen“ von Katrin Pokahr mit Illustrationen von Sandy Thissen. In dieser „kuscheligen“ Geschichte werden ein kleiner Otter und ein Entenküken zu einem unschlagbaren Team. Der kleine Otter Ferdi lebt mit seinen Eltern unter einer alten Weide am Fluss. Jeden Morgen freut er sich schon darauf, mit seinem Lieblingskiesel in der Pfote auf Mamas Bauch zu krabbeln und mit ihr gemeinsam auf dem Wasser zu treiben. Doch dann sagt Mama eines Tages, dass es für ihn an der Zeit sei, schwimmen zu lernen. Aber Ferdi hat ein bisschen Angst. Was, wenn er untergeht - fragt er sich. Doch dann lernt er das Entenküken Flo kennen, das sich vor gar nichts zu fürchten scheint. Flo springt ins Wasser, als gäbe es nichts Schöneres. Ob sie Ferdi helfen kann, seine Angst zu überwinden?

Erzieherinnen mit an Bord

Das erfahren die Kinder auf unterhaltsame Weise. Das Projekt sei natürlich im Vorfeld mit den Erzieherinnen der Einrichtungen abgesprochen und auf positives Feedback gestoßen. Deswegen könnte es vielleicht auch im kommenden Jahr eine Wiederholung geben, so Hartmann und de Vries-Olbrich.

