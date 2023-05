Eisdorf hat jetzt eine neue Mountainbike-Strecke

Für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Bad Grund gibt es jetzt eine neue Sport-Attraktion. Der Rallye-Touring-Club Northeim (RTC) hat aus eigener Initiative heraus und auf eigene Kosten eine Mountainbike-Stecke (MTB) gebaut und stellt sie Interessierten zur freien Verfügung.

Die Anlage befindet sich direkt in der Nähe der RTC Motocross Strecke (an der K 431/zwischen Eisdorf und Teichhütte) und hat schon jetzt einen hohen Zulauf erfahren. Und die Jugendlichen sind begeistert: „Die Strecke ist super und liegt mitten in der Gemeinde, ist also in der Nähe“ und „So können wir viel mehr Zeit mit unseren Freunden verbringen“, sagen sie.

Zehn Hindernisse in Eisdorf bei Bad Grund

Die Strecke mit ungefähr zehn Hindernissen (Kurven und Sprünge) ist für Fahrräder jederzeit offen. Die Benutzung erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Wie der erste Vorsitzende des RTC, André Frank, sagt, seien immer wieder Jugendliche an ihn herangetreten mit der Frage, ob sie mit ihren Mountainbikes die Motocross-Strecke befahren dürften. Da das aber zu gefährlich sei, sei man auf den Bau einer separaten MTB-Strecke gekommen.

„Ich bin begeistert von so viel Eigeninitiative des RTC“, sagt der Ortsbürgermeister von Gittelde, Olaf de Vries „so kann man aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, etwas Schönes bauen“.

Die Jugendlichen sowie André Frank, Olaf de Vries, Luc Frank und Benjamin Lehn (vorne von links) freuen sich über die Strecke. Foto: Herma Niemann / HK

