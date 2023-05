Event im Harz Schüttenhoff in Eisdorf bei Bad Grund: Das Programm 2023

Egal aus welcher Richtung man nach Eisdorf hinein möchte, die großen Schilder, welche von den Chargierten aufgestellt wurden, machen deutlich, dass der Eisdorfer Schüttenhoff immer näher rückt. Denn bis Freitag, 2. Juni, wenn um 15.30 Uhr dieses Traditionsfest ausgegraben wird, ist es nicht mehr lange hin.

Fest steht das Festprogramm, das um 15.30 Uhr am Schützenhaus in Begleitung des Böllerclubs Förste ausgegraben wird. Um 17.45 Uhr steht das Treffen der Gemeindemitglieder und der örtlichen Vereine sowie Verbände bei der Gaststätte „Zur Goldenen Krone“, Mitteldorf, auf dem Programm. Von dort aus geht es zur Kranzniederlegung am Eisdorfer Ehrenmal.

Feierliche Eröffnung mit Festkommers

Um 18 Uhr wird zum Festgottesdienst in der St. Georg-Kirche geladen. Dieser liturgischen Feier schließt sich der gemeinsame Marsch zum Festplatz an.

Um 20 Uhr erfolgt dann die feierliche Eröffnung des Schüttenhoffs 2023 mit Festkommers auf dem Schützenplatz am Steinweg. Es darf getanzt werden und diverse Überraschungen warten auf die Besucher. Eine dürfte jedenfalls DJ Klangvoller sein.

Festumzug mit Barrikadenstürmen

Der festliche Samstag, 3. Juni, beginnt um 11 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus im Gartenweg mit dem Antreten der Junggesellenkompanie beim Junggesellenmajor Daniel Völker. Zur selben Zeit wird die Männerkompanie beim Männermajor Maximilian Lohrberg, im Mitteldorf 7, antreten. Um 11.30 Uhr startet dann der Festumzug mit Barrikaden beim Männermajor Maximilian Lohrberg.

Der Wilde Westen im bunten Umzug. Foto: Petra Bordfeld / HK-Archiv

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr findet das offizielle Schießen auf alle Scheiben statt. Ab 20 Uhr steht dann der große Schüttenhoffball mit Tanz und einigen Überraschungen im Mittelpunkt, wozu auch die „Rock Zipfel“ gehören dürften.

Weckruf durch den Spielmannszug der Feuerwehr

Der Sonntag, 4. Juni, beginnt schon um 6 Uhr mit dem Weckruf durch den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Eisdorf. Zu 9.30 Uhr wird ins Festzelt zum gemeinsamen Frühstück geladen, wo der Musikzug Taubenborn aufspielen wird.

Um 13 Uhr startet dann der bunte Umzug am im Königsweg gelegenen Altenheim. Um 16 Uhr folgt die Kaffeetafel mit Vorführungen. Aber auch die neuen Bestmänner und die Bürgerkönigin werden bekannt gegeben.

Um 20 Uhr beginnt dann der Abschlusstanz mit der Bekanntgabe der nächsten Chargierten. Danach dürften DJ Ricky und der Travestieschau die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher gehören.

