Bad Grund Im Altkreis Osterode wird in diesen Tagen in mehreren Orten Walpurgis gefeiert. Eine kleine Übersicht.

Walpurgis im Südharz: Hexen treiben am Dienstag ihr Unwesen

Hexen und Teufel treiben am heutigen 30. April im Harz ihr Unwesen – in zahlreichen Orten wird die Walpurgisnacht gefeiert. Hochburg im Altkreis Osterode ist Bad Grund. Die Bergstadt lädt ab 15 Uhr unter anderem zur Kinderwalpurgis auf den Hübichplatz ein, am Abend findet das Open Air Theater auf der Bühne vor der Kulisse des Hübichensteins statt (wir berichteten). KTV und Walpurgisspielgemeinschaft laden ein.

In Bad Sachsa lädt die GLC Glücksburg Consulting AG ab 15 Uhr zur Märchenwalpurgis in den Vitalpark und ins Kurhaus ein. Auf die kleinsten Besucher wartet unter anderem ein Erlebnis- und Mitmachprogramm. Ab 19 Uhr heißt es dann „Long live Rock’n’Roll“ im Vitalpark.

Walpurgis mit mystischem Feuerzauber verspricht die Tourist-Info in Bad Lauterberg. Los geht es im Kurpark um 18.30 Uhr mit traditionellen Aufführungen. Im Haus des Gastes können sich Kinder zu Hexen und Teufeln schminken lassen. Walkacts und Feuershow runden das Programm ab. Im Café Amadeus kann ab 20 Uhr in den Mai getanzt werden.

Der Bürgerverein Zorge lädt ab 17 Uhr zur Kinderwalpurgis in den Kurpark ein. Auf dem Programm stehen eine spannende Vorlesung mit einer Bücherhexe sowie die Zorger Hexen- und Teufelsspiele.

In Wieda lädt die Feuerwehr heute ab 19 Uhr auf den Grillplatz am Kurhaus zur traditionellen Walpurgisveranstaltung ein.