Übersicht: Hier wird in unserer Region Walpurgis gefeiert

Eine der ältesten und traditionsreichsten Feiern findet in Bad Grund statt, wo auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Theaterstück auf der Freilichtbühne am Hübichenstein oberhalb der Bergstadt (im Foto die Aufführung im vergangenen Jahr) gezeigt wird.

Bad Grund Ab Ende April werden in zahlreichen Orten im Harz Walpurgisfeste veranstaltet. In Bad Grund gibt es wieder etwas Besonderes: das Walpurgisstück.

Es ist Montagabend kurz vor 18 Uhr und bisher sind gut 1.600 Arbeitsstunden zusammengekommen. Die Techniker sind da noch gar nicht miteingerechnet. Am Hübichenstein oberhalb von Bad Grund sind die Parkplätze belegt. Die erste Hauptprobe zum diesjährigen Walpurgis-Theaterstück steht an.

Das heißt in diesem Jahr „Luzifer und der Sündenfall zur Stauffenburg“ und stammt wie gewohnt von Manfred von Daak. Wie viele Stücke der ehemalige Bürgermeister der Bergstadt zur Walpurgisfeier geschrieben hat, weiß keiner auf Anhieb. Andreas Lehmberg hat eine Vermutung: „Zwölf werden es wohl schon sein.“ Zusammen mit Jan Mönnich führt Lehmberg auch in diesem Jahr wieder Regie.

Nirgends wird im Harz so intensiv Walpurgis gefeiert wie in Bad Grund und eine Theateraufführung gehört immer dazu. In diesem Jahr dauert das Fest drei Tage. Für die Probenwoche haben sich die Hobbyregisseure freigenommen. „Man muss schon hineingeboren sein in diese Tradition“, macht Andreas Lehmberg deutlich.

Es wird fleißig geprobt: Zur Walpurgis gehört in Bad Grund auch immer eine Theateraufführung. Foto: Thomas Kügler

Auf, hinter und vor der Bühne. 60 Ehrenamtliche sind mit der diesjährigen Produktion beschäftigt. Dazu gehören Hexen, Teufel, Souffleusen und Techniker für Ton und Licht. Hinzukommen die Freiwilligen, die am Walpurgisabend den Verkauf übernehmen werden.

Auch in diesem Jahr wird kein Eintritt verlangt. „Das können wir auf diesem weitläufigen Gelände auch gar nicht kontrollieren“, geben Mönnich und Lehmberg zu. Also ist man auf die Einnahmen aus dem Verkauf angewiesen. Aber auch Spenden würde man gern entgegennehmen.

Die Proben

Am Montag ist die erste Hauptprobe, am Dienstag die zweite und die dritte ist für Freitag angesetzt. Generalprobe ist dann am Montag vor der Uraufführung. Hauptprobe heißt, dass nun alle auf der Naturbühne im Wald stehen und auch die Technik zum ersten Mal zum Einsatz kommt. „Die Technik wird immer aufwendiger und die Ansprüche immer größer“, muss Andreas Lehmberg zugeben.

Eine Premiere am Hübichenstein: Uwe Sommermeyer spielt den zweifelhaften Herzog Heinrich II., der einen Pakt mit dem Teufel schließt. Foto: Thomas Kügler

In diesem Jahr hat man sich erstmals die Zusammenarbeit mit Technikern gesichert, die regelmäßig mit Beschallung und Beleuchtung zu tun haben.

Die Proben haben im Februar begonnen. An 20 Terminen haben die Darsteller Texte, Gesten und Tanzschritte geübt. Die Proben am Hübichenstein sind ein Familienereignis. Eltern und Geschwister, alle sind dabei und beäugen das Geschehen auf der Bühne fachmännisch. Walpurgis ist fest verankert im sozialen Gefüge von Bad Grund.

33 Sprechrollen gibt es in diesem Jahr und Jan Mönnich schätzt den Arbeitsaufwand jedes Einzelnen: „40 Stunden sind da pro Person schon zusammengekommen.“ Den eigenen Arbeitsaufwand gibt er mit dem Faktor X an. Der von Andreas Lehmberg läge eher bei X+.

Die Neuerungen

Mit so vielen Rollen komme man schnell an die Grenzen des Machbaren. Auf der anderen Seite sei das Angebot an Akteuren groß. Damit niemand enttäuscht werden muss, hat man in diesem Jahr erstmals ein Kinderstück „vorgeschaltet“. Das heißt „Die Hexenschule“, hat Musik und Tanz und zeigt den Nachwuchs bei der Prüfung. Acht junge Damen und zwei erfahrene Hexen stehen dabei auf der Bühne.

Auch Zuflüstern ist harte Arbeit. Foto: Thomas Kügler

„Die Hexenschule“ dauert eine Viertelstunde, das Hauptstück „Luzifer und der Sündenfall zur Stauffenburg“ eine knappe Stunde. Eins ist klar: König Hübich tritt auf und wendet alles zum guten Schluss. Aber die diesjährige Produktion hat einige Neuerungen zu bieten.

Der wilde Herzog

Erstmals tritt Herzog Heinrich II. in Erscheinung. In den Vorjahren wurde er nur im Text erwähnt. In diesem Jahr spielt Uwe Sommermeyer den zweifelhaften Regenten. Der letzte Katholik im Herrscherhaus der Welfen pflegte eine jahrzehntelange Affäre mit der Hofdame Eva von Trott. Die Stauffenburg war ihr Liebesnest und deswegen taucht die Burg erstmals als Kulisse auf.

König Hübich darf nicht fehlen und der Teufel auch nicht. Der heißt Urian, ist der Meister der Hexen und wird wieder von Holger Diener gespielt. Offensichtlich wächst man nicht nur mit dem Walpurgistheater auf, sondern auch in eine Rolle hinein.

Herbert Edert ist eher auf die Nebenrollen mit Gehalt abonniert. Mit 77 Jahren ist er das älteste Mitglied im Ensemble und in diesem Jahr spielt er den Adjutanten des lüsternen Herzogs. Sein Problem? Der Herr will nicht auf seine Warnungen hören.

Die Hauptprobe läuft, doch es fehlt noch einiges. Die Kostüme kommen frühestens am Freitag. Die Hexe fliegt erst später am Drahtseil über die Freilichtbühne und Pyrotechnik kann nicht geprobt werden.

Das Programm an drei Tagen in Bad Grund

Sonntag, 28. April: 10.30 Uhr Walpurgis-Wanderung mit Hexen und Darstellern vom Walpurgisspiel zum Hexenschmaus. Ziel: Iberger Albertturm. Teilnahme kostenfrei. Speisen und Getränke zahlt jeder selbst. (Start am Hübichplatz)

Montag, 29. April: Ab 16 Uhr am Hübichplatz, das Karussell dreht sich, ab 18 Uhr Live-Rockkonzert mit „The Crew X“

Dienstag, 30. April, am Hübichplatz: Ab 15 Uhr stehen die Schminktische bereit, ab 16 Uhr Kinderwalpurgis, Kinderspiele mit der Hexentanzgruppe und dem Oberteufel. Von 18.30 bis 19.30 Uhr Platzkonzert des Musikzugs Taubenborn, 19.45 Uhr Abmarsch des Fackelzugs mit Musik zum Festplatz am Hübichenstein, ab 20 Uhr Disco am Hübichplatz

Dienstag, 30. April, am Hübichenstein: 20.15 Uhr Eintreffen des Fackelzugs vom Hübichplatz und Konzert der Harzer Roller, 20.45 Uhr Theater, Tanz und Musik mit den kleinen Hexen, gezeigt wird „Die Hexenschule“, ab 21 Uhr Konzert der Harzer Roller, 21.30 Uhr Walpurgis Open Air Theater 2019 mit der Premiere von „Luzifer und der Sündenfall zur Stauffenburg“: Herzog Heinrich der Jüngere ist zur Walpurgisnacht im Harz unterwegs und trifft am Hübichenstein auf Urian, den Oberteufel, der sich dort mit seiner Hexenschar auf den Flug zum Brocken vorbereitet. Heinrich, fasziniert davon, mit den Hexen feiern zu können, geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Doch wird sich dieser Pakt erfüllen? Ab 22.45 Uhr Livemusik mit „Der Schulz und Band“, ab Mitternacht Höllen-Disco mit dem Team von Event-Music

1. Mai: Schachtfest am Knesebeck, ab 14.30 Uhr bergmännische Andacht mit anschließender Einfahrt. Von 15 bis 17 Uhr Besichtigungen und Einfahrten, 15 bis 16 Uhr Blaskonzert des Musikzuges Taubenborn.

Die größten Walpurgisveranstaltungen finden neben Bad Grund in Braunlage, Hahnenklee, St. Andreasberg, Wolfshagen, Schierke und Thale statt, aber auch in weiteren Orten des Altkreises Osterode wird am 30. April Walpurgis gefeiert:

Bad Lauterberg: Ab 19 Uhr im Kurpark mit dem Harzklub Hohegeiß, Livemusik mit Second Pitcher, Kinderschminken und Tanz in den Mai im Café Amadeus

Bad Sachsa: 4. Märchen-Walpurgis ab 15 Uhr im Vitalpark unter anderem mit Erlebnis- und Mitmachprogramm, mittelalterlicher Kinderanimation, Kinderschminken und Hexenbesen-Führerschein. Am 1. Mai ab 10 Uhr Frühschoppen und Maibaum-Aufstellen im Rowi und Maibrunch auf dem Ravensberg

Wieda: Ab 19 Uhr auf dem Grillplatz am Kurhaus

Zorge: Kinderwalpurgis ab 17 Uhr im Kurpark mit Hexen- und Teufelsspielen, Lesung mit der Bücherhexe Daniela und vielen Überraschungen, ab 19 Uhr Walpurgis für die Größeren

Darüber hinaus findet am 30. April und 1. Mai, von 12 bis 23 Uhr bzw. 12 bis 18 Uhr ein Walpurgis-Foodmarkt mit Kinderarena an der Holzkirche in Clausthal-Zellerfeld statt. nza