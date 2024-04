Hannover. Der Tourplan soll die Shantyrocker am Samstag in die ZAG-Arena Hannover führen. Doch der Tourauftakt der Band wurde abgesagt. Wie geht es weiter?

Schock für die Santiano-Fans: Eigentlich wollten die Shantyrocker am Mittwochabend in Schwerin in die „Auf nach Doggerland“-Tournee starten, doch dann durchkreuzte ein Magen-Darm-Infekt zweier Bandmitglieder die Pläne: Vor dem Soundcheck am Mittwoch in Schwerin musste erst Keyboarder Arne Wiegand passen, um kurz nach 18 Uhr ereilte das Schicksal auch Gitarrist Hans-Timm „Timmsen“ Hinrichsen. Beide kamen nach Band-Angaben ins Krankenhaus. „Wir sind über alle Maßen untröstlich. Wir können es immer noch nicht fassen, dass das gerade wirklich passiert ist“, schrieb die Band am Mittwoch in einem Facebook-Post. „Der ganze Druck der letzten Wochen und Tage, der sich immer mehr verdichtete. Die unbeschreibliche Lust und Vorfreude, euch mit dem, was wir uns für euch überlegt haben, zu überzeugen: Alles findet nun nicht statt, und wir stehen mindestens, so wie ihr nun auch, in einer großen gähnenden Leere. Es ist kaum zu ertragen.“

Am heutigen Donnerstag folgten dann weitere Infos: Der Ersatztermin für Schwerin ist der 2. Oktober, auch das heutige Konzert in Leipzig in betroffen und muss verlegt werden – auf den 19. April. Wichtige Infos für Hannover: Das Konzert am Samstag, 13. April, in der ZAG-Arena soll nach Stand von Donnerstagvormittag stattfinden – und somit der neue „Auf nach Doggerland“-Tourauftakt werden. „Arne ist aus dem Gröbsten raus, aber bei Timmi sieht das noch nicht gut aus“, heißt es am Vormittag von der Band.

Kleines Kontingent für Hannover freigegeben – Show in ZAG-Arena soll Restart sein

Das Konzert in der ZAG-Arena galt lange als ausverkauft. Etwa 12.000 Menschen hatten bereits Tickets erworben. Mittlerweile ist ein weiteres Kontingent von wenigen Hundert Karten freigegeben worden, allerdings sehr spitzwinklig zur Bühne.

Es ist nicht zum ersten Mal, dass Santiano Konzerte absagen mussten: Allein in Braunschweig ist es bislang dreimal passiert. 2022 erkrankte Sänger Björn Both am Magen-Darm-Virus, 2020 traf es Geiger Pete Sage, auch 2016 fand das Konzert nicht statt.

