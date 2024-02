Wolfsburg. Der Wunschzettel für die zweite Runde des Musikevents, das wohl im Juni starten wird, ist vielfältig. Doch es gibt auch Kritik.

Noch etwa vier Monate müssen sich die Musikfans in unserer Region gedulden, bis die ersten Konzerte in der Autostadt Wolfsburg stattfinden. Nach der Premiere im vergangenen Jahr mit mehr als einer Viertelmillion Besucher werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musik-Acts an den Mittellandkanal kommen. Während der Auftritt von ZZ Top am 13. Juli weitgehend fix ist, sind für die anderen Slots noch keine Künstler offiziell.

In diesem Text lassen wir unsere Leser sprechen: Wir haben sie gefragt, welche Acts sie in diesem Jahr in Wolfsburg sehen wollen. Top-Antwort: Die Böhsen Onkelz. Die bisherige Open-Air-Tour der umstrittenen Deutschrockband ist restlos ausverkauft, eine niedersächsische Station fehlt allerdings noch auf der Liste.

Nach dem umjubelten Auftritt im vergangenen Jahr in der Autostadt steht auch Johannes Oerding hoch im Kurs bei den Fans. Doch der Sänger will in diesem Jahr eine Schaffenspause machen, auf Reisen gehen. Eine Tour gibt es zumindest nicht. Auch Wincent Weiss wird genannt. Der frischgebackene 30-Jährige ist zudem VW-Markenbotschafter, testete zu Promo-Zwecken im Dezember 2020 in Wolfsburg den ID.4. Doch er tritt in diesem Jahr auch schon zweimal in Niedersachsen auf: Am 3. August in Bad Harzburg bei der „Yellow Jockey“-Premiere. Und am 31. August beim Heide-Park-Festival in Soltau.

Armin van Buuren, Michael Patrick Kelly und Blue wollen unsere Leser in Wolfsburg sehen

Ein Leser bringt Armin van Buuren ins Spiel. Der niederländische Star-DJ würde eine musikalische Farbe ins Spiel bringen, die es im vergangenen Jahr noch nicht gab. Er hat Mitte Juli tatsächich einen Festival-Auftritt in Deutschland. Aber kommt er auch nach Wolfsburg?

Auf dem Wunschzettel außerdem Ayliva: Die Sängerin aus Recklinghausen sorgt mit ihren Liedern für Top-Charterfolge, ihre Konzerte, auch die in Hannover, sind bereits so gut wie ausverkauft. Ein weiterer Name: Michael Patrick Kelly. Ein Musiker, der auch ins Portfolio der Autostadt passen würde und im Juli auf Tour ist.

Spannend ist auch folgender Wunsch: Blue. Der Name der einstigen Boygroup, die um den Jahrtausendwechsel große Erfolge hatte., ist im Frühjahr in England auf „Greatest Hits“-Tour. Kommt die Show in Wolfsburg dazu?

Die bislang einzigen fixen Shows in Deutschland von The Offspring sind beim Southside- und Hurricane-Festival. Eine Leserin würde die US-amerikanische Punkrock-Band auch gern am Mittellandkanal sehen. Eine andere Leserin postete ein Foto der Metal-Band Five Finger Death Punch. Und dann gibt es noch einen nicht ganz ernst gemeinten Wunsch nach Schlager: Die Amigos wurden hier genannt.

Doch es gibt auch kritische Töne an dem Projekt Sommerfestival. Ein Leser schreibt: „Schade, dass das Management der Autostadt ein Festival wie die Movimentos-Festwochen einstellt und stattdessen auf die überall zu hörenden Künstler setzt. Movimentos – das war weltklasse und einzigartig in Deutschland.“

