Wolfsburg. Die US-Bluesrocker verkünden auf ihrer Webseite einen Konzerttermin am 13. Juli in Wolfsburg – Monate zu früh. Das sagt die gastgebende Autostadt.

Den Weltstars von ZZ Top ist offenbar eine Kommunikationspanne unterlaufen. Bei der Ankündigung der Europatour-Daten im kommenden Jahr war in der Auflistung auf deren Homepage tagelang auch von einem Konzert beim Autostadt-Sommerfestival die Rede. Die Show soll am Samstag, 13. Juli, stattfinden. Mittlerweile ist der Termin von der Seite genommen worden. Auf den Übersichten, die bei Instagram und Facebook zu sehen sind, fehlt dieser Termin von Beginn an. Verkündeten die Bluesrocker aus den USA auf ihrer Homepage den Termin Monate zu früh?

Die ZZ-Top-Konzerttermin-Auflistung. Mit dabei auch die Show in Wolfsburg am 13. Juli. Mittlerweile ist dieser Eintrag von der Homepage der Band gelöscht. © FMN | Screenshot

Beim Sommerfestival in diesem Jahr hat die Autostadt erst Anfang Mai sämtliche Konzerte offiziell bekanntgegeben. Die Hollywood Vampires, Johannes Oerding und die Fantastischen Vier etwa gehörten damals zum hochkarätigen Line-Up. Auf der Homepage des Unternehmens ist von einer ZZ-Top-Show aktuell noch nicht die Rede. Eric Felber, Leiter Unternehmenskommunikation und Marketing, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung Folgendes mit: „Wir freuen uns, unseren Besucherinnen und Besuchern im Sommer 2024 wieder ein unterhaltsames Programm mit zahlreichen Konzerten zu bieten. Derzeit befinden wir uns noch in den finalen Planungen und Abstimmungen mit allen Künstlerinnen und Künstlern, die wir für das Sommerevent gewinnen möchten. Wir bitten deshalb um etwas Geduld: Im Frühjahr 2024 werden wir alle Sommerkonzerte präsentieren und den Ticketvorverkauf ankündigen.“

ZZ Tops große Nummern heißen „Gimme all your lovin‘“ und „Sharp Dressed Man“

Zum ersten Mal seit fünf Jahren wird die Band 2024 wieder durch Europa touren. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist die Band, die einen Weltrekord dafür einheimste, weil sie am längsten in der Urbesetzung spielte und die zahlreiche Diamant-, Platin- und Goldauszeichnungen sammelte, unterwegs. Ihre großen Erfolge heißen „Gimme all your lovin‘“ und „Sharp Dressed Man“ vom 1983er-Album „Eliminator“. Die Markenzeichen der Formation, die seit 2021 aus Billy Gibbons, Elwood Francis und Frank Beard besteht, sind die langen Bärte von Gibbons und Francis. Seit der Gründung im Jahr 1969 bis zu seinem Tod im Jahr 2021 gehörte Dusty Hill zur Formation.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Übrigens: Auch im Vorfeld der ersten Saison des Autostadt-Sommerfestivals in diesem Jahr gab es eine Kommunikationspanne: Eine Sängerin der No Angels kündigte irrtümlicherweise in einem Instagram-Livestream die Show in Wolfsburg an.