Hannover. Das größte Konzert des Jahres in Niedersachsen ist fix. Vor bis zu 75.000 Menschen spielen AC/DC im Juli in Hannover. Gibt es noch eine zweite Show?

Auf diese Bestätigung haben so viele Rockfans so lange gewartet: Nach neun Jahren Pause kommen die Rock-Giganten von AC/DC in diesem Sommer wieder nach Hannover. Die Truppe um Frontmann Brian Johnson und Gitarrist Angus Young tritt am Mittwoch, 31. Juli, auf dem Messegelände auf. Das gab die Band am Montag um Punkt 9 Uhr auf ihrer Webseite und ihren Social-Media-Kanälen bekannt. Zuvor hatten die Künstler einen fünftägigen Countdown scharfgeschaltet, der pünktlich um 9 Uhr endete. Zur bislang letzten AC/DC-Show in Hannover, ebenfalls auf dem Messegelände, am 21. Juni 2015 kamen 75.000 Menschen. Die ohrenbetäubende Veanstaltung war damals kilometerweit zu hören. Die Zuschauerkapazität wird in diesem Jahr ähnlich hoch sein. Damit wird das Event das vermutlich größte Konzert des Jahres in Niedersachsen. Die Hannoveraner Stadionkonzerte von Bruce Springsteen, Roland Kaiser und Peter Maffay sind nur für etwa 40.000 Menschen geplant.

Die „Power Up“-Welttournee soll eine gigantische Jubiläumsreise werden, die AC/DC zu ihrem 50-Jährigen veranstalten. Allein elf Shows soll es zwischen Mai und August in Deutschland geben, veröffentlichte Insider Marco Meierhöfer Anfang Januar auf seinem Youtube-Fankanal, darunter zwei Shows in Hannover, die fixe am 31. Juli und die am 4. August – die am Montagmorgen allerdings noch in der Auflistung fehlt. Noch? Ob der Termin eine Zusatzshow wird und sie zu einem späteren Punkt bekanntgegeben wird oder bereits gestrichen ist, bleibt vorerst offen. Tickets für die Show am 31. Juli gibt es ab Freitag, 16. Februar, um 11 Uhr auf Eventim sowie weiteren Vorverkaufsstellen. Sie kosten zwischen 150,35 und 180,25 Euro.

Show im Juli ist zehntes Konzert von AC/DC in Hannover

Fix ist: Der Auftritt am 31. Juli ist das zehnte Konzert von AC/DC in Hannover, zuletzt gastierte die Band zweimal auf dem Messegelände, 1991 und 2001 gab es Stadionkonzerte, 2000 eine Show in der Preussag-Arena, 1979, 1980 und 1991 Auftritte in der Eilenriedehalle und 1988 in der Niedersachsenhalle.