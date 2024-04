Helmstedt. Ausgezeichnet wird der Helmstedter Verband für seine Hausnotruf-Betreuung. Der Preis wird am 8. April in Hamburg verliehen.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Helmstedt ist einer der diesjährigen Preisträger des Awards „Deutscher Exzellenz-Preis“. Der Verband erhält die Auszeichnung für seine Hausnotruf-Betreuung. „Die Betreuung der Hausnotruf-Kunden und wie die Prozesse hinter dem System gestaltet werden, wurde für sehr gut befunden“, erklärt Christian Kröger, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. „Ich freue mich sehr darüber. Das ist die Leistung unserer Mitarbeitenden, die jeden Tag einen tollen Job machen.“

Der Preis wird in diesem Jahr zum sechsten Mal von dem „DUP Unternehmer-Magazin“ und dem Deutschen Institut für Service-Qualität Hamburg vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an kleine, mittelständische und Groß­unternehmen sowie Agenturen, Start-ups und Führungskräfte. Nicht nur Personen werden hier prämiert, sondern auch Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Projekte der Unternehmen.

Awo-Kreisverband Helmstedt bereits vergangenes Jahr ausgezeichnet

Mehr als 100 Nominierungen waren in diesem Jahr für den „Exzellenz-Preis“ eingegangen. Sie alle wurden von einer Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bewertet. Schirmherrin des Preises und Jurymitglied ist Brigitte Zypries, frühere Bundesministerin für Wirtschaft und Justiz.

Das Ganze war viel Arbeit. Es ist einfach schön, jetzt nach Hamburg zu fahren und den Preis entgegenzunehmen. Christian Kröger, stellvertretender Awo-Vorsitzender

Bewertet worden sei der Wohlfahrtsverband unter anderem nach seiner Prozess-Qualität, der Digitalisierung, aber auch danach, wie die Awo als kleines Unternehmen im Bereich der Pflege agiert und wie entscheidungsfreudig der Verband ist, so Kröger. Bereits im vergangenen Jahr hat der Awo-Kreisverband Helmstedt einen Preis gewonnen und wurde als „Arbeitgeber der Zukunft“ ausgezeichnet. Das sei der Anlass gewesen, so Kröger, nun auch an der Ausschreibung für den „Exzellenz-Preis“ teilzunehmen.

Preis für Awo-Kreisverband Helmstedt wird in Hamburg verliehen

„Mit dem Preis wollen wir weiter versuchen, auf uns aufmerksam zu machen und auch bekannter zu werden“, sagt der Vorsitzende Kröger. In erster Linie sehe der Verband die Auszeichnung aber als Dank und Wertschätzung seiner Arbeit. „Deswegen werden wir im Sommer auch ein Fest für alle veranstalten, die tagtäglich einen tollen Job machen.“

Verliehen wird der Preis am 8. April in der Hafencity in Hamburg. Die Pflegedienstleitung sowie der Vorstand des Kreisverbandes wollen vor Ort die Auszeichnung entgegennehmen. Mit dabei ist dann auch Christian Kröger, der sich schon auf den Tag freut: „Das Ganze war viel Arbeit. Es ist einfach schön, jetzt nach Hamburg zu fahren und den Preis entgegenzunehmen“.

