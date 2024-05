Helmstedt. Einen ersten Höhepunkt der Feierlichkeiten beim Helmstedter Schützenfest 2024 war der Auszug der Schützen vom Markt- zum Festplatz.

Ein erster Trommelwirbel, damit kündigte sich am Freitagabend auf dem Helmstedter Marktplatz der erste Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes – der Ausmarsch der Schützen zum Festplatz – an. Torsten Scharf, Vorsitzender der Helmstedter Schützenbrüderschaft von 1370, freute sich über das rege Interesse an den diesjährigen Feierlichkeiten. „Mehr als 200 Anmeldungen zum Katerfrühstück, das ist für uns ein Rekord“, sagte er. Auch zum Königsessen hätten sich viele angemeldet. In diesen Tagen kämen zahlreiche Vereine aus den umliegenden Ortschaften als Gäste zum Schützenfest nach Helmstedt.

Angeführt vom Langensteiner Spielmanszug zogen die Schützen vom Markt- auf den Festplatz. © FMN | Marion Korth

„Mehr als 200 Anmeldungen zum Katerfrühstück, das ist für uns ein Rekord“ Torsten Scharf, Vorsitzender der Helmstedter Schützenbrüderschaft von 1370, freut sich über das große Interesse am Schützenfest

Ob es wirklich das 654. Helmstedter Schützen- und Volksfest ist, so wie auf dem Programmflyer angekündigt, das weiß auch Torsten Scharf nicht genau. In so einer langen Zeit habe es bestimmt Ausfälle gegeben, so wie zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie. „Wir zählen einfach durch“, erläuterte er den pragmatischen Ansatz der Schützenbrüderschaft von 1370. „So lange gibt es die Schützen in Helmstedt und die haben bestimmt auch jedes Jahr gefeiert.“

Einen ersten Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete am Freitag der Ausmarsch der Schützen vom Marktplatz zum Festplatz. © FMN | Marion Korth

Die Helmstedter Schützenbrüderschaft von 1370 hat eine lange Geschichte

Der Ausmarsch ist nicht nur einfach zum Spaß da, erläuterte Scharf, sondern habe seine geschichtliche Bedeutung. Der Weg führt zum Schützenhaus. „Und das lag vor den Toren der Stadt.“ Erst in der nächsten Woche werden die Schützen in die Stadt zurückkommen und sich zum „Königsbier“ treffen. Dann sei Helmstedt wieder verteidigungsbereit. Denn Aufgabe der Schützen sei die Sicherung der Stadt gewesen. Die Städte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit mussten sich selbst verteidigen, woraus das Schützenwesen entstanden ist.

Mit ihrem Schützenfest beweisen die Mitglieder der Schützenbrüderschaft einen besonders langen Atem. Sie feiern nicht nur ein Wochenende lang, sondern eine Woche vom Donnerstag, 16. Mai, bis zum Donnerstag, 23. Mai. Der Langensteiner Spielmannszug aus Sachsen-Anhalt, der den Ausmarsch am Freitagabend anführte, hatte dazu die passenden Musiktitel ausgesucht. Nach der Titelmelodie zur Zeichentrickserie „Heidi“ folgte später Helene Fischers Erfolgstitel „Atemlos durch die Nacht“. Da steuerten die Schützen den Festplatz an, wo am Abend der Festkommers mit Feuerwerk dem Schützenfestwochenende weithin sichtbare Glanzpunkte aufsetzte.

Der Vereinsnachwuchs verschlief den Ausmarsch der Helmstedter Schützen

Der Spielmannszug aus Langenstein, das bei Halberstadt liegt, hatte übrigens den (Vereins-) Nachwuchs gleich mitgebracht. Patricia Schneider hatte ihr erst sechs Monate altes Töchterchen im Wickeltuch bei sich. Das kleine Mädchen schlief trotz Flötenspiel und Trommelschlag. „So lange sie Mamas Herzschlag hört, ist alles in Ordnung“, sagte die Mutter. Die gleiche Erfahrung machte Anita Resech. Ihr Sohn Phil, den sie huckepack trug, ist jetzt neun Monate alt und begleitet seine Mutter ebenfalls oft bei den Auftritten des Spielmannszuges.

